Gebetstag für verfolgte Christen

Wertheim. „Das Erste, worum uns verfolgte Christen bitten, ist Gebet, und das ist das Wichtigste, was wir für sie tun können.“ so Pastor Peter Siemens, der den Gottesdienst für verfolgte Christen in der Wertheimer Stattmission hielt, den die Evangelische Allianz Wertheim organisiert hatte.

Nach seiner Kurzpredigt über Worte, die Jesus seinen Jüngern Mut machend und vorausschauend gab (Lukas 22,28-32), erzählte Siemens eindrücklich über seine Erlebnisse, die er mit jungen Christen in Bangladesch und in Bhutan hatte. Sie nehmen große Opfer auf sich, um mit anderen Christen zusammen Gottes Wort zu hören und darüber zu reden, in einer Welt, in der Christen verachtet und verfolgt werden, in der sie von ihren eigenen Familien ausgestoßen und alleine gelassen werden.

Siemens erlebte selbst in seiner Kindheit in Sibirien Verfolgung. Er erzählte auf Nachfrage, dass er mit seinem Opa und seinem Vater eine Druckmaschine aus verschiedenen alten Maschinen zusammenbaute. Heimlich druckten sie 30 000 neue Testamente, bis diese entdeckt wurde und sie dafür am 24. Oktober 1974 ins Gefängnis mussten.

Peter Siemens ist Mitarbeiter von Open Doors, das überkonfessionelle christliche Hilfswerk, das seit über 60 Jahren und in rund 60 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen ist. Derzeit leiden mehr als 200 Millionen Christen unter einem hohen Maß an Verfolgung.

Projekte von Open Doors umfassen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung von christlichen Leitern, Engagement für Gefangene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung von Bibeln und christlicher Literatur sowie die Unterstützung von Familien ermordeter Christen.