Gaststände bei Markt & Meer

Wertheim. Beim Aktionstag „Markt & Meer“ bereichern auf dem Wochenmarkt am Samstag, 6. August, von 9 bis 14 Uhr wieder Gaststände das Angebot der Stammhändler auf dem Wertheimer Marktplatz.

Flohmarkt-Fans kommen am Stand der Malteser auf dem Marktplatz auf ihre Kosten. Eine Auswahl an Sukkulenten für Haus und Garten gibt es bei Hobbyzüchter Horst Eilender aus Kreuzwertheim. Und am Stand von Katrin Blatz vom Biolandhof in Werbachhausen können Eier und Nudeln erworben werden.

Tina Wildermuth aus Esselbach bietet am Engelsbrunnen wieder allerlei Selbstgenähtes zum Kauf an.

Die „Wochenmarkt-Stammbesatzung“ bietet natürlich ihr gewohnt umfangreiches Warensortiment: Fisch vom Holländer, regionale Bio-Produkte von Thomas Garos sowie frisches Obst und Gemüse von Marie Stahl, Honig von Jürgen Schlegel und Schnaps aus eigener Brennerei von Giuseppe Sambataro. Umrahmt wird der Markttag wie gewohnt von Live-Musik. stv