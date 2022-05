Gaststände bei „Markt & Meer“

Wertheim. Beim Aktionstag „Markt & Meer“ bereichern auf dem Wochenmarkt am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 14 Uhr wieder Gaststände das Angebot der Stammhändler auf dem Wertheimer Marktplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Engelsbrunnen bietet Tanja Stühler-Grein Gestecke und bepflanzte Schalen zum Muttertag an. Am Stand von Thea Wildermuth auf dem Marktplatz kann Selbstgenähtes erworben werden. Horst Eilender hat selbst gezüchtete Sukkulenten im Angebot und Klaus Malek begeistert mit seinen ideenreichen und dekorativen Holzarbeiten. Am Stand von Berna Akilli vom Türkgücü Verein Wertheim können türkische Leckereien direkt verzehrt oder zum mitgenommen werden.

In der Brückengasse gibt es wieder Selbstgestricktes für Kinder von Sandra Dorschner sowie einen großen Flohmarkt vom „Malteser Hilfsdienst“. Wer noch auf der Suche nach Samentütchen ist, findet diese bei Ekkehard Ebert vom Nabu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die „Wochenmarkt-Stammbesatzung“ bietet natürlich – wie jeden Samstag – ihr gewohnt umfangreiches Warensortiment an: Fisch vom Holländer, regionale Bio-Produkte von Thomas Garos, Honig von Jürgen Schlegel sowie frisches Gemüse von Marie Stahl. pm