Gamburger freuen sich über Thomas Buschers Werke

Gamburg. Der Heimat- und Faschingsverein Gamburg veranstaltete am Sonntag im Hof des Buscher-Museums ein Museumsfest. Besonderen Raum nahm dabei die Vorstellung der Neuerwerbungen der Einrichtung ein: Original-Holzschnitzarbeiten von Thomas Buscher.

Werbachs Bürgermeister Ottmar Dürr drückte die Freude aus, mit den Neuerwerbungen „Heilige Familie“ und „Wertinger Pieta“ weitere Objekte aus dem Wirken der Buscher-Brüder der Allgemeinheit präsentieren zu können. Das Museum erfreue sich weiter wachsender Beliebtheit, zeige es doch Werke der beiden heimischen Künstler Clemens und Thomas Buscher in hervorragender Weise.

Dürr betonte zudem die große Unterstützung von Professor Michael Maaß, ohne die dies alles nicht möglich geworden wäre. Der Professor lebe nun in Hamburg und halte weiter die Verbindungen in das Taubertal aufrecht, bleibe Ratgeber für das Buscher-Museum. Der Bürgermeister schloss in seinen Dank auch Gamburgs Ortsvorsteher Roland Johannes ebenso mit ein wie Diplom-Restauratorin Anke Lorenz (Hirschaid), welche die Werke restauriert und museumsfähig gemacht habe.

Gamburgs Ortsvorsteher ergänzte, ohne die Spende von Charlotte Baumann-Hendriks, Urgroßnichte der beiden Buscher-Brüder, seien die Anschaffung und die Restaurierung der Werke nicht möglich gewesen.

Draußen vor dem Museum hieß Johannes namens des Heimat- und Faschingsvereins weitere Gäste zum Museumsfest willkommen. Der Ortsvorsteher stellte heraus, das Gamburger Buscher-Museum sei ohne Professor Maaß undenkbar. Denn ohne dessen wissenschaftlich fundierte Arbeiten gäbe es diese schöne kleine Einrichtung in dieser Form überhaupt nicht.

Johannes nahm Bezug auf das letzte Museumsfest im Jahr 2018. Seither habe sich einiges verändert. Er zeigte sich stolz und froh, dass man zwei Neuerwerbungen habe tätigen können, beides sehenswerte Originalarbeiten von Thomas Buscher. Der Ortsvorsteher bedankte sich namens des Heimat- und Faschingsvereins Gamburg bei der Gemeindeverwaltung Werbach, dass das ehemalige Kindergartengebäude als Museum kostenfrei zur Verfügung gestellt werde. Er betonte, die beiden Künstlerbrüder mit ihrer Schaffenskraft hätten es verdient, dass ihr kulturelles Erbe so erhalten und verbreitet werde. Spätestens damit war der Startschuss gegeben zu einem Museumsfest, bei dem die beiden Neuerwerbungen und die anderen Kunstwerke ebenso zur Geltung kamen wie die Vorzüge eines herbstlichen Treffs bei schönstem Wetter. hpw