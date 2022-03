Fußgänger von Auto erfasst

Lengfurt/Triefenstein. Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es nach Angaben der Polizei am Montag gegen 17.45 Uhr in der Nähe des Lengfurter Freibads. Ein 73-Jähriger aus Marktheidenfeld wollte die Staatsstraße 2299 an der Einmündung der Robert-Bosch-Straße überqueren und betrat hierzu die Fahrbahn auf der dem Main zugewandten Seite.

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis befuhr zu diesem Zeitpunkt die Staatsstraße von Lengfurt in Richtung Marktheidenfeld. Nach bisherigem Erkenntnisstand erkannte der Seat-Fahrer das Ansinnen des Rentners und reduzierte seine Geschwindigkeit, der Marktheidenfelder blieb in der Fahrbahnmitte stehen.

Mit Blickkontakt verständigt

Zwar verständigten sich die beiden mit Blickkontakt und Handzeichen, dennoch kam es wohl zu einem folgenschweren Missverständnis. Der 73-Jährige setzte offenbar unvermittelt zum Spurt über den Rest der Fahrbahn an und wurde trotz Vollbremsung des Fahranfängers frontal erfasst und nach dem Stillstand des Pkw auf die Fahrbahn geschleudert.

Pkw-Lenker erlitt einen Schock

Der Fußgänger wurde schwer verletzt in die Uniklinik Würzburg gebracht, der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.