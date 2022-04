Fundamente des Friedens als besondere Zeichen

Wertheim. Fundamente des Friedens – Schülerinnen und Schüler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums verbinden Maibrauchtum und Friedenhandeln in der Wertheimer Venantiuskirche Schwere weiße Postamente schleppten die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 des Dietrich-Bonhoeffer Gymnasiums Wertheim zusammen mit ihrem Lehrer Andreas Jost in den letzten Apriltagen in das Dämmerlicht der Wertheimer St. Venantiuskirche. Die großen Sockel mit Szenen aus dem Leben Marias positionierten die Kinder vor einem Marienbild.

Auf den acht Sockeln stehen in lateinischer Sprache Anrufungen Mariens aus der Lauretanischen Litanei, die sich auf die aktuelle Kriegssituation beziehen. So stehen die weißen Sockel für Frieden, Gerechtigkeit, Trost, Einsicht, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Neuorientierung, Standhaftigkeit: Christliche Werte als Fundamente moralischen Handelns.

Dicke weiße Altarkerzen, umgeben von Buchsbaumkränzen wurden darauf positioniert und Blumengestecke aufgestellt, bis alles einen festlichen und stimmigen Eindruck machte.

In fast jeder Kirche findet sich zu dieser Zeit der „Maialtar“, eine besonders mit Blumen und Kerzen geschmückte Marienstatue, die optisch den Mittelpunkt der Maiandachten bildet.

Bis heute ist es zuweilen üblich, dass Familien im Monat Mai auch zu Hause eine verkleinerte Form davon, ein sogenanntes „Maialtärchen“, aufbauten.

Die katholische Kirche betrachtet Maria, die Mutter Jesu, als die wichtigste unter allen Heiligen. Darum wird sie in besonderer Weise verehrt. Aus dem farbenfrohen Aufblühen der Natur in der Frühlingszeit ergibt sich die Mariensymbolik des Monats Mai. Die Blumen und Blüten symbolisieren Maria, die in zahlreichen Marienliedern als „die schönste Blume“ und als „Königin des Friedens“ besungen wird.

Bereits im Mittelalter entstand eine besondere Marienverehrung im Monat Mai und besonders ab dem inszenierungsfreudigen 17. Jahrhundert entwickelt sich der Monat Mai immer mehr zum Marienmonat.

Historisch reicht die Feier des Maimonats in Europa in die Mythologie der vorchristlichen Zeit zurück. Der nach der römischen Fruchtbarkeitsgöttin Maia benannte Mai wurde seit alters her als Monat des Endes der kalten Jahreszeit und des Aufblühens der Natur besonders gefeiert.

Im Mittelalter lebte dieser Brauch in der Vertreibung des Winters und der Begrüßung des Frühlings weiter. Auch der Brauch des Maibaum-Aufstellens, des Tanzes in den Mai, des Birkenaufstellens vor dem Fenster der geliebten Freundin durch ihren männlichen Verehrer, das Maiwandern und die Maifeiern können in diesem Zusammenhang gesehen werden.

Die Kirche hat durch die Weihe des Monats Mai an Maria die Maifeiern römischen und germanischen Ursprungs zu marianischen Maiandachten und Bittandachten um gute Witterung („Maigebet“) „verchristlicht“. Die Sinnenfreudigkeit dieser Andachten sowie die des übrigen Brauchtums im „Wonnemonat“ Mai spricht bis heute die Menschen an.

Und so hoffen auch die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 nicht nur einen kleinen Beitrag zum Erhalt des traditionellen Brauchtums zu leisten, sondern auch ein Zeichen zur Wahrung des Friedens zu geben. Ein Sammeltisch für den täglichen Bedarf ukrainischer Flüchtlingsfamilien befindet sich in unmittelbarer Nähe der Installation und lädt zu tätiger Mithilfe ein. dbg