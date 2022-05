Für Verbleib im Bundesverband gestimmt

Bestenheid. Die Kfd Bestenheid feierte am Donnerstag vergangener Woche eine Maiandacht im neu renovierten Pfarrsaal St. Elisabeth mit anschließender Mitgliederversammlung.

Da der Monat Mai ganz im Zeichen der Gottesmutter Maria steht, beteten die Frauen besonders zu der Königin des Friedens, um den Frieden in der Welt, in den Familien, in der Nachbarschaft und in der Kirchengemeinde.

Bei der anschließenden Mitgliederversammlung ging es darum, einen Beschluss über die zukünftige Zugehörigkeit der Kfd Bestenheid zu fassen. Es sollte darüber abgestimmt werden, ob die Kfd Bestenheid im Bundesverband bleiben möchte – und ob jedes Mitglied in den Bundesverband eintreten möchte.

Regina Köhler, die Referentin für Frauenpastoral, stellte die Leistungen des Bundesverbandes vor und erläuterte die Auswirkungen, wenn dort nur der Vorstand vertreten ist, wie das bisher der Fall war. Ebenso berichtete sie über die Alternative, als Kfd nicht geschlossen in den Bundesverband einzutreten und nur noch eine Frauenuntergruppe innerhalb der Pfarrgemeinde zu sein.

Bei der nachfolgenden Abstimmung stimmten die anwesenden Frauen mit großer Mehrheit für den Verbleib im Bundesverband und erklärten sich bereit, diesem beizutreten.