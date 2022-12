Für Kinder und Erwachsene ein Ausflug in eine andere Welt

Wertheim. In den Genuss einer ganz besonderen Vorstellung kamen rund ein Dutzend Kinder in der Stadtbücherei Wertheim. Dort gastierte das „Theater der Dämmerung“, eines von deutschlandweit nur noch höchstens einer handvoll existierenden Schattenspieltheatern.

Nicht nur für die Kleinen gleichen die liebevoll inszenierten Stücke „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry und die schwäbische Weihnachtsgeschichte „Das Wegg’ taler Kripple“ von Sebastian Blau einem Abtauchen in eine andere Zeit. Auch für viele Eltern dürfte es an diesem Nachmittag die persönliche Premiere eines Schattenspielbesuchs sein. Es ist eine andere Art von Unterhaltung, wie man sie heute meist nicht mehr gewöhnt ist. Entschleunigung und Raum für Fantasie sind zwei zentrale Momente des Schattenspiels.

„Weniger ist mehr“, bringt es Theaterdirektor Friedrich Raad auf den Punkt. Im Stile eines Märchenerzählers inszeniert der gebürtige Stuttgarter die Szenen gemeinsam mit seinem Spielpartner Iraklis Kalamenios. Es sind nicht die großen Effekte, die die Faszination ausmachen, sondern eher die Stimmung, die von der ausdrucksstarken Rezitation, den sparsamen Lichteffekten und der fantasiereichen Hintergrundmusik ausgehen. Und natürlich die spielerische Darbietung mit den Scherenschnittfiguren, die vor der Leinwand so leicht aussieht und dahinter doch größte Fingerfertigkeit erfordert. Wenn ein kleiner Schmetterling neckisch mit dem kleinen Prinzen spielt, schlagen die Herzen höher.

Dass das Schattenspiel noch in die heutige Zeit passt, daran lässt Friedrich Raad keine Zweifel. Man merkt ihm an, dass er darin seine Berufung gefunden hat. Seit 30 Jahren tourt der gelernte Schauspieler mit seinem kleinen Düsseldorfer Theater nun durch die Republik. Besonders häufig tritt er in Schulen und Seniorenzentren auf. „Heute ist eine Stunde sehr viel“, meint Raad. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei vielen Erwachsenen habe die Aufnahmefähigkeit abgenommen. Auch die Bekanntheit der Volkslieder habe abgenommen. Selbst in Seniorenzentren seien diese nicht mehr so verwurzelt, worin sich ein Kulturwandel zeige. Seine Worte klingen dabei aber keinesfalls vorwurfsvoll oder resigniert, sondern im Gegenteil hoffnungsvoll und optimistisch. „Das Bedürfnis nach Märchen und Poesie wird weiterhin bestehen, auch wenn die Welt selbst immer unpoetischer und rauer wird“, ist Raad überzeugt. Gerade wenn die Zeiten schwieriger werden, würden sich die Menschen wieder mehr solidarisieren. Darauf zumindest hofft Raad für die Zukunft. Und mit seinem Theater könne er dafür einen kleinen Beitrag leisten.

Und das will der 60-Jährige noch so lange wie möglich. Damit er mit der alten Kunst des Schattenspiels auch künftig nicht nur die Fantasie der Kinder weiter anregen wird. kg