Bestenheid. Der König und Meyer GmbH mit Sitz in Bestenheid wurde das Top 100-Siegel 2021 verliehen. Mit dieser Auszeichnung werden mittelständische Unternehmen aus ganz Deutschland geehrt. Der Preis wird seit 25 Jahren von den Organisatoren, der Compamedia GmbH, jährlich in drei Kategorien verliehen. „Der Wettbewerb Top 100 war uns aus der Presse und auch durch die Teilnahme anderer Wertheimer Firmen bekannt, sodass wir entschieden haben, unseren Hut in den Ring zu werfen“, erzählt Geschäftsführerin Gabriela König.

AdUnit urban-intext1

Vor der Kür stand die Pflicht. Diese bestand aus dem Ausfüllen eines Fragenkatalogs, in dem alle Aspekte innovativer Prozesse im Unternehmen zu beschreiben waren. Aus gegebenem Anlass war die Mappe in diesem Jahr um vier Seiten erweitert, auf denen die Reaktion auf die Corona-Pandemie abgefragt wurde. Infolge des Lockdowns des gesamten Kulturlebens brach die Nachfrage nach Veranstaltungstechnik und Musikerequipment stark ein. Als Reaktion darauf suchte König und Meyer nach neuen Möglichkeiten und konzipierte innerhalb von drei Wochen eine neue Produktlinie und brachte Desinfektionsmittelspender auf den Markt.

„Hier hat sich unsere Philosophie der kurzen Wege, der eigenen hohen Fertigungstiefe und der strukturierten Prozesse bei der Produktentwicklung bewährt. Die starke Nachfrage nach diesen Produkten hat uns 2020 nachhaltig geholfen, den starken Umsatzrückgang gerade bei den Produkten für Veranstaltungen und Live-Events aufzufangen. Mittlerweile ist die Produktpalette der Desinfektionsmittelständer auf über 30 Produkte gewachsen“, so die Geschäftsführerin.

Nach einer wissenschaftlich-fachkundigen Auswertung der Fragebögen durch den Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke und sein Team steht seit Kurzem fest: die Firma darf sich mit dem Siegel schmücken. Kein Wunder, denn Innovationsprojekte sind in den Betriebsstrukturen fest verankert.

AdUnit urban-intext2

„Bei uns sorgt eine klare Herangehensweise dafür, dass die notwendigen Schritte von der Idee bis zur Markteinführung durch ein definiertes Projektmanagement nicht jedes Mal neu überlegt werden müssen. Innovationsprojektteams setzen sich aus Mitarbeitern verschiedener Bereiche zusammen. Wir haben einen Portfolio-Mix aus kurz- bis langfristigen Projekten. Fortschritte bei der Produktentwicklung werden regelmäßig kontrolliert und koordiniert. Jede Produktneuheit wird vor der Markteinführung geprüft und getestet“, gewährt Gabriela König einen Einblick in die Abläufe. König und Meyer besitzt eine eigene Konstruktions- und Entwicklungsabteilung mit sieben Mitarbeitern sowie eigene Produktmanager als Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung und den technischen Abteilungen.

Als auf diese Weise ausgezeichnetes Unternehmen wird die Firma Mitglied im „Club of Excellence“. Hier versammelt sich die deutsche Innovationselite, erhält Möglichkeiten zum Austausch und damit gegenseitiger Unterstützung. Über die Auszeichnung freut sich die Geschäftsleitung besonders, weil sie den bisherigen Weg, die geleistete Arbeit und die gestellten Weichen für die Zukunft gleichermaßen bestätigt.

AdUnit urban-intext3

Die Preisverleihung soll am 26. September im Rahmen des siebten Deutschen Mittelstands-Summits stattfinden.