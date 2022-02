Wertheim. Die Ereignisse in der Ukraine machen auch Menschen in Wertheim betroffen. Auch hier leben Menschen, die ihre Trauer, ihr Entsetzen, ihr Mitgefühl, ihre Angst ausdrücken wollen. Am Aschermittwoch, 2. März, um 18.30 Uhr findet eine Kundgebung für Frieden in der Ukraine auf dem Marktplatz statt. Dazu bildet sich gerade kurzfristig ein breites Bündnis in der Stadt.

Bisher haben SPD, CDU, die Grünen, Freie Bürger, Evangelische Kirche und „Willkommen in Wertheim“ Unterstützung zugesagt. Geplant sind mehrere Reden aus den unterstützenden Organisationen. Auch Menschen mit Verbindung zur Ukraine oder Russland sollen zu Wort kommen. Geplant sind auch ein Musikbeitrag und ein Gebet. Zudem besteht die Möglichkeit, dass auch spontane Redebeiträge erfolgen können. pm

