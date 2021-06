Führungen zu den Bauten der Spätromantik

Bronnbach. Kulturinteressierte haben am Samstag, 12. Juni, um 14 Uhr die Möglichkeit gleich zwei außergewöhnliche Bauten der Spätromantik zu besichtigen.

Bronnbach und Gamburg

Hans-Georg von Mallinckrodt erläutert im Zuge der Führung durch beide Bauten in Bronnbach und Gamburg nicht nur den Baubetrieb im hohen Mittelalter sondern gibt auch ein Einblick in die stilistische und formale Gestaltung verschiedener Bauaufgaben und stellt diese auch als Zeugnisse der lebhaften Geschichte des 12. Jahrhundert im Taubertal vor.

Ab kommenden Samstag finden wieder Führungen rund um und im Kloster Bronnbach statt. © LRA/Andreas Oechsner

Für die Führung wird ein Kostenbeitrag fällig. Für die Fahrt von Bronnbach nach Gamburg ist ein eigener PKW notwendig beziehungsweise muss selbst organisiert werden. Anmeldungen nimmt die Burg & Burgpark Gamburg telefonisch unter 09348 / 605 oder per Mail an mail@burg-gamburg.de entgegen.

Themenführung Waldbaden

Die Waldatmosphäre erleben und den Kontakt zur Natur spüren können Teilnehmer an der Themenführung Waldbaden, die am Samstag, 12. Juni, um 14.30 Uhr rund um die Klosterlandschaft Bronnbach stattfindet.

Dieses Erlebnis für Körper und Seele wird von den im Waldbaden fachkundigen Gästeführerinnen Silvia Friedrich und Karin Pauly gestaltet. Diese möchten den Teilnehmern die Eigenschaften des Waldes näherbringen und erklären wie dieser sich positiv auf das Immunsystem und Stresslevel des Körpers auswirkt.

Chorgestühl im Mittelpunkt

Im Jahr 1778 wurde das Chorgestühl von Laienbruder Daniel Aschauer vollendet. Die Themenführung mit Annemarie Heußlein am Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr, gibt einen Einblick in die Geschichte dieses einzigartigen Gebildes aus Eichenholz und erläutert die Motive und dargestellten Personen in den kunstfertigen Schnitzereien. Eine Teilnahmegebühr fällt an.

Wandelnde Weinverkostung

Gemeinsam mit der Jakobspilgerin durch die Klosteranlage wandeln und neben den Erzählungen über die Geschichte des Klosters gleichzeitig zwei Weine aus den unterschiedlichen Weinbauregionen des Taubertals genießen, das bietet die wandelnde Weinverkostung im Kloster Bronnbach am Freitag, 18. Juni, um 18 Uhr.

Führung im Dachstuhl

Um die Baukunst des Mittelalters aus außergewöhnlicher Sicht und Höhe zu erleben, findet am Samstag, 26. Juni, um 16 Uhr eine Dachstuhlführung mit Kurt Lindner statt. Die Bronnbacher Kreuzgratgewölbe zeigen großartiges Bauhandwerk aus der Spätromanik. Bis dahin war über anderen Kirchenräumen entweder ein offener Dachstuhl zu bewundern oder es war eine Holzdecke eingezogen worden, die oft schön bemalt wurde. Der Zugang zum Dachreiter ist nur über eine steile Turmtreppe möglich.