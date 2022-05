Führung mit Konzert

Bronnbach. Wenn der Tag zu Ende geht und sich die Dämmerung über das Kloster Bronnbach legt, herrscht eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre in der Klosteranlage. Gästeführerin Waltraud Lehwald nimmt am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr Interessierte mit auf eine besondere Führung durch die ehemalige Zisterzienserabtei. Am Abend scheint noch mehr Ruhe in die Gebäude einzukehren.

Nach der Führung kommt die Gruppe noch in den Genuss eines 15-minütigen Orgelkonzerts auf der historischen Schlimbachorgel in der Klosterkirche.

Treffpunkt für die Führung ist am Klosterladen. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung ist möglich unter Telefon 09342/935202020 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de. Informationen zum Führungs- und Veranstaltungsprogramm gibt es unter www.kloster-bronnbach.de. lra

