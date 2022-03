Führung durch Ausstellung

Bestenheid. „Demokratie wagen? Baden 1818-1919“ lautet der Titel einer in der Wanderausstellung des Generallandesarchivs Karlsruhe, die momentan im Beruflichen Schulzentrum Wertheim zu sehen ist. Eine Kuratorenführung findet am Mittwoch, 30. März, um 19 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1818 wurde im Großherzogtum Baden die für ihre Zeit wegweisende, frühkonstitutionelle Verfassung erlassen. In der Revolution 1918 brach die Monarchie zusammen. Baden wurde eine Republik, die 1919 eine der demokratischsten Verfassungen der Zeit erhielt.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe greift in der Wanderausstellung diese wichtigen Zäsuren badischer Geschichte auf. Wie die Verantwortlichen betonen, zeichnet die Präsentation anhand einer Vielzahl aussagekräftiger und bislang unbekannter Dokumente und Exponate den Weg Badens von der Monarchie zur Republik nach. Im Mittelpunkt stehen die erkenntnisleitenden Fragen nach dem Ausmaß der politischen Mitbestimmung der badischen Bevölkerung im 19. Jahrhundert nach der Entwicklung von der großherzoglichen Alleinherrschaft zur Volkssouveränität und nach der Durchsetzung universeller Menschen- und Bürgerrechte. Dabei erweist sich Baden als das oft zitierte liberale „Musterländle“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die demokratiegeschichtliche Ausstellung wählt verschiedene Perspektiven: Sie schildert zentrale Ereignisse, bietet aber auch regionale und biografische Zugänge zum Thema – und sie übergeht auch nicht die vielfältigen Widerstände und zahlreichen Gegenspieler, bis hin zur Zerstörung der Demokratie und der Beseitigung der Menschenrechte in der NS-Willkürherrschaft. Das Thema der Geschlechterverhältnisse findet seinen Niederschlag in einer Abhandlung des Frauenwahlrechts.

Die Präsentation leistet einen historisch fundierten Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem demokratischen Gemeinwesen. Sie will zur Diskussion einladen und in Zeiten der sinkenden parlamentarischen Legitimierung, der Fake-News und des völkischen Populismus die Errungenschaft individueller Freiheitsrechte verdeutlichen. Besonders will sie junge Menschen ansprechen, Schülerinnen und Schüler in ihrer historischen und politischen Urteilskraft stärken und sie gegen die Einflüsterungen von Demokratiegegnern immunisieren.

Eine Anmeldung beim Staatsarchiv Wertheim ist erforderlich unter stawertheim@la-bw.de oder unter Telefon 09342/91592-0.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3