Führerscheinstelle von Anträgen regelrecht überflutet

Main-Spessart-Kreis. Aktuell erreicht die Führerscheinstelle am Landratsamt Main-Spessart eine regelrechte Antragsflut und ist telefonisch daher nur schwer erreichbar. Das Landratsamt rät deshalb dringend, von telefonischen Nachfragen abzusehen und von der Möglichkeit der schriftlichen Antragsstellung Gebrauch zu machen.

Zudem sollen sich nur einen Antrag auf einen neuen Führerschein stellen, die vom Geburtsjahrgang her dazu aufgefordert sind. Dies betreffe aktuell insbesondere die Papierführerscheine der Geburtsjahre 1953 bis 1958. Für diese Jahrgänge wurde die Umtauschfrist bis 19. Juli dieses Jahres verlängert. Die Geburtsjahrgänge vor 1953 müssen ihre Führerscheine sogar erst bis 2033 umtauschen.

Der Umtausch der alten Führerscheine kann mittlerweile bequem auf dem Postweg erledigt werden. Dafür das Antragsformular auf der Webseite des Landratsamtes (Startseite) unter www.main-spessart.de ausfüllen und ausdrucken, Passbild (am besten auf der Rückseite zusätzlich mit Namen versehen) in das vorgesehene Antragsfeld einkleben und zusammen mit dem Original-Führerschein (keine Kopie!) beilegen.

Bargeld sollte nicht beigefügt werden. Die Antragssteller erhalten eine separate Rechnung. Der Umschlag muss ausreichend frankieren und an folgende Anschrift gesendet werden: Landratsamt Main-Spessart, Führerscheinstelle, Marktplatz 8, 97753 Karlstadt.

Der Umschlag auch am Landratsamt in Karlstadt oder seinen Außenstellen in den Briefkasten eingeworfen werden. Sollte der alte Papierführerschein nicht mehr auffindbar sein, muss das weitere Vorgehen mit den Mitarbeitern der Führerscheinstelle besprochen werden. Hierzu ist es notwendig, einen Termin online unter www.main-spessart.de zu vereinbaren. Es kommt derzeit zu zu längeren Warte- und Bearbeitungszeiten – auch bei der Erteilung von Erstanträgen. lra