Frühjahrsmarkt unter 3G-Regeln

Freudenberg. Die Stadt Freudenberg veranstaltet am Sonntag, 27. März von 11 bis 18 Uhr ihren Frühjahrsmarkt entlang der Mainpromenade. Trotz der weiterhin in Baden-Württemberg geltenden 3G-Regelungen für öffentliche Veranstaltungen hat sich die Stadt Freudenberg entschlossen, den Frühjahrsmarkt stattfinden zu lassen. „Die Menschen sehnen sich nach etwas Normalität. Weiterhin können wir die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, um die Sicherheit unserer Besucher bestmöglich zu gewährleisten“, so Bürgermeister Roger Henning. Angepasst an die, bis 2. April in Teilen verlängerten, Coronaregelungen des Landes wird das Gelände des Marktes an der Mainpromenade erkennbar begrenzt. Zugang haben nur Besucher die geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sind. Eine Testmöglichkeit besteht samstags und sonntags von 11.30 bis 12 Uhr in der Turnhalle. Die Besucher sollen ihre Nachweise bereithalten. stv

