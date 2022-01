Früher im Kloster Bronnbach: Mönche ließen Konversen die Arbeit machen

Bronnbach. Ein abendlicher Rundgang durch die ruhende Klosteranlage in Bronnbach fand am späten Freitag über 30 Interessenten. Mehr als eine Stunde kundige Führung, ein Konzert in der Klosterkirche sowie ein abschließender Pott Glühwein machten den Besuch zu einem runden Ereignis.

Gästeführer Kurt Lindner machte den Besuchern aus dem näheren und aus dem weiteren Umland den besonderen Zauber der kalten Jahreszeit erlebbar und gab einen fundierten Blick in die Geschichte des Klosters und in den Alltag der Mönche. Manche Gäste waren aus historischem Interesse gekommen, manche aus purer Neugier, andere spontan.

Über 30 Interessierte hatten sich zur abendlichen Führung im Kloster Bronnbach unter sachkundiger Leitung von Kurt Lindner eingefunden. © Hans-Peter Wagner

Der Rundgang begann bei Dunkelheit im Kreuzgang. Die Mönche, konnten dies, so Lindner, zu winterlicher Zeit jeden Tag erleben, bei einer spärlichen Beleuchtung durch Talglichter. Das Löschen aller künstlichen Leuchtmittel versetzte die Besucherschar schlagartig in eine ferne Zeit. Lindner führt an das klösterliche Leben aus unterschiedlichen Aspekten heran. Das Kloster an sich habe sich seit der Grundsteinlegung anno 1157 nicht verändert, dies sei einmalig für süddeutsche Klöster.

Der Gästeführer erläuterte, in der Zeit des Baus des Klosters habe es nur ein Zwanzigstel an Menschen im Vergleich zu heute gegeben, jedoch damals in mehr Siedlungen als heute. Die Menschen hätten damals sehr ärmlich gelebt, 90 Prozent von ihnen auf dem Lande, davon 90 Prozent als Leibeigene. Sie hätten eine schlechte Nahrungsversorgung gehabt, wenig zu essen und keine Ärzte. Männer seien wohl durchschnittlich 40 Jahre alt geworden, Frauen nur 30 Jahre, 60 Prozent der Kinder hätten das Erwachsenenalter gar nicht erreicht.

Absolute Sensation

Lindner erwähnte als Besonderheit des Klosters, dass die Anlage aus Stein gefertigt sei. Vieles andere habe man aus Holz gebaut, auch Burgen. „Das Kloster Bronnbach eine absolute Sensation“, so Kurt Lindner.

Er erläuterte, dass die Hälfte der Mönche ihr Dasein nicht freiwillig gewählt hätte. Im Kloster aber waren sie immerhin versorgt, lernten Lesen und Schreiben. Im Durchschnitt habe es im Kloster Bronnbach 30 bis 40 Mönche gegeben, dazu mehr als 100 Laienbrüder, Konversen genannt. Der fachliche Begleiter bezeichnete den Kreuzgang als Herz des Klosters. Von dort habe man alle wichtigen Räume erreichen können. Betuchte Adlige hätten sich die Grablege im Kloster durch entsprechende Verträge gesichert, auch zum Vorteil des Klosters. So seien mehrere hundert Leute hier begraben, darunter viele Adlige.

Der Rundgang ging in der 75 Meter langen und knapp 18 Meter hohen spätromanischen dreischiffigen Kirche weiter. Lindner erklärte zum Bau aus dem 12. Jahrhundert, das frühe Gewölbe der außergewöhnlich großen Kirche am Ende der Welt sei „eine geniale Sache“. Die Kirche sei aus heimischem Sandstein aus dem Steinbruch auf der anderen Seite der Tauber gebaut worden. Es gebe viele Steinquader mit einem Steinmetzzeichen.

Zerstörung im Bauernkrieg

Die Weihe der Bronnbacher Klosterkirche sei am 28. April 1222 gewesen. Die jetzige Ausstattung sei bereits die fünfte, der Altar stamme aus dem Jahr 1712, das Chorgestühl aus Eichenholz sei von 1777. 1525 seien Bauern eingefallen und hätten alles verbrannt, es habe 100 Jahre gedauert bis die Kirche wieder aufgebaut gewesen sei. Im Dreißigjährigen Krieg seien die Schweden 1631 eingefallen und hätten die Kirche verwüstet.

Lindner sagte über die Konversen, dass diese die eigentliche Arbeit in allen Berufssparten gemacht hätten. Sie seien allerdings in der Kirche durch eine Mauer von den Mönchen getrennt worden. Die vielen Handwerker seien wegen der Versorgung gebraucht worden. Das Kloster habe im Laufe der Zeit viele neue Höfe bekommen. Dort lebten dann die Laienbrüder. Die Konversen arbeiteten auch am Sonntag. Das Regime in den Zisterzienserklöstern sei sehr streng gewesen. Manchmal habe es sogar Aufstände gegeben.

Alle Mönche, so der Fachmann, seien acht Mal pro Tag zum Gebet gerufen worden – auch zu nächtli-cher Zeit. Für sie gab es nur „beten und arbeiten, sonst nichts“. In den ersten 300 Jahren des Klosters habe nicht einmal Privatsphäre existiert. Zum Schlafen in einem Gemeinschaftsraum verwendete man Strohsäcke. Der Mönch hatte sein eigenes Untergewand an und legte als Zudecke einen Mantel darüber. „Das Leben war hart“, so Lindner. Im Kapitelsaal wiederum seien Entscheidungen gefällt und der Abt gewählt worden.

Nachdem die Besucher einen intensiven Blick ins Mittelalter erlebt hatten, folgte beim Gang in die Neuzeit der repräsentative Josephsaal. Lindner erklärte den markanten Unterschied damit, dass man auf Augenhöhe mit den Adligen in der Region kommen wollte. Denn dem Kloster gehörten verschiedene Ortschaften in der näheren Umgebung. Ab 1673 übte das Kloster Bronnbach die hohe Gerichtsbarkeit aus und konnte damit über Leben und Tod entscheiden. Am Satzenberg bei Reicholzheim war der Platz des klostereigenen Galgens.

Der Gästeführer fasste zusammen, dass die Zisterzienser hierzulande neue Ideen eingebrachtund mittelbar hohe Überschüsse erzielt hätten. Die notleidende Bevölkerung um das Kloster herum habe aber daraus keinen Vorteil gehabt, die Überschüsse wanderten allesamt in die klösterlichen Stadthöfe. Das Kloster Bronnbach sei immer reicher und immer herrschaftlicher geworden.

Kalte Bleibe

Anschließend hörte die Gruppe in der Klosterkirche ein Orgelkonzert. Organist Dieter Bender aus Wert-heim spielte trefflich auf der historischen Schlimbach-Orgel den Konzertsatz G-Dur von Antonio Vivaldi, das Ave Maria von Franz Schubert und das Finale D-Dur von Christian Friedrich Ruppe. Es folgten „Drei Stücke für die Flötenuhr“ von Joseph Haydn sowie die Fanfare D-Dur von Jacques-Nicolas Lemmens. Danach wartete in der Vinothek mit einer Tasse Glühwein eine weitere Gelegenheit, sich innerlich zu erwärmen.

Die Teilnehmer des vielseitig spannenden Rundgangs hatten viele Einblicke in das Klosterleben ge-winnen können, auch jenen, dass es in den Wintern vor Hunderten von Jahren innerhalb der Klostermauern wohl auch ziemlich kalt gewesen sein musste. hpw