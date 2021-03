Main-Tauber-Kreis/Kreuzwertheim. Die Veranstaltung „Fröhlicher Weinberg“ im Weingut Alte Grafschaft in Kreuzwertheim wird von Samstag, 17. April, auf Freitag, 9. Juli, um 19 Uhr verlegt. Grund ist die aktuelle Pandemiesituation. Kartenvorbestellungen bleiben gültig. Darauf weist der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hin.

Der Tourismusverband feiert in diesem Jahr 70-Jahr-Jubiläum. Zu den Themen Radeln, Wandern, Kultur, Kulinarik und „Aktiv“ wurden Jubiläumsveranstaltungen vorbereitet. Aufgrund der Pandemie können nicht alle wie geplant stattfinden.

In die Angebote zum Thema „Taubertal kulinarisch erleben“ ist die Veranstaltung „Fröhlicher Weinberg“ eingebunden. „Sie geht auf das kulinarische Profil der Ferienlandschaft mit dem Taubertäler Wein und regionaler Hausmannskost ein“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. Alle Plätze für den Termin im April waren bereits durch Vorbestellungen vergeben. Mit den beteiligten Akteuren, insbesondere mit den Veranstaltern Wein-Michel und Weingut Alte Grafschaft, wurde nun die Verlegung vereinbart.

Im Rahmen der Veranstaltung werden nicht nur einzelne Taubertäler Weine, sondern wird auch die Weineinheit Taubertal präsentiert. Das Taubertal gliedert sich in die Weinanbaugebiete Baden (Tauberfranken), Württemberg (Tauber und Franken), Maindreieck und Mainviereck. Diese weinbaurechtliche Teilung wird durch Veranstaltungen wie den Fröhlichen Weinberg überwunden und zu einer Einheit geführt. Verse, Anekdoten und Musik sollen zur Fröhlichkeit beitragen.

Wer bereits Karten reserviert hat, am neuen Termin aber nicht teilnehmen kann, kann dies dem Tourismusverband unter Telefon 09341/82-5805 und -5806 oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de melden. tlt