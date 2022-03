Fritz Ulshöfer: Streitbarer Geist für die Umwelt und für den Frieden

Mondfeld. Ehemaliger Pädagoge, Politiker, Friedensaktivist, Handwerker und Zauberer – Fritz Ulshöfer kann auf viele Aktivitäten zurückblicken. An diesem Montag feiert der einstige Kreisrat seinen 70. Geburtstag.

Geboren wurde Ulshöfer am 14. März 1952 in Miltenberg. Er entschied sich Lehrer zu werden, da er wissen wollte, ob man es besser machen kann als seine Lehrer früher, erklärte er im FN Gespräch. „Ich habe in 40 Jahren nie einen Schüler an der Tafel abgehört, da uns ein Lehrer am Wirtschaftsgymnasium damit fertig gemacht hatte.“ Als Fächer wählte er Technik (Werken) und katholische Religion. Er habe schon immer gerne gebaut, so war Technik passend. Sein erstes Staatsexamen für Grund- und Hauptschullehramt legte er 1975 ab. In seinen 40 Jahren Schuldienst war er in verschiedenen Schulen der Region tätig. 2015 ging er in den Ruhestand.

Ulshöfer war lange politisch aktiv. Sein Engagement habe er mit der Friedenspolitik begonnen. „Ich war im 1981 gegründeten Arbeitskreis ’Gewaltfrei leben’ aktiv.“ Dieser habe sich für Friedensarbeit und gegen die Natonachrüstung eingesetzt, berichtete er und zeigte einen dicken Ordner mit Zeitungsausschnitten aus jener Zeit. „Wir haben bis heute leider gar nichts gelernt“, bedauerte er. Als Mitglied der Gruppe habe er an verschiedenen Friedensdemonstrationen zum Beispiel in Bonn und an der legendären Menschenkette von Stuttgart nach Ulm teilgenommen. „1983 fuhren dazu 200 Leuten mit Bussen von Wertheim dorthin.“

Ulshöfer gehörte Anfang der 1980er zu den Gründungsmitgliedern der Grünen in Wertheim. „Durch mein Engagement in der Friedensbewegung waren sie die einzige Partei, die für mich denkbar waren.“ Von 1984 an saß er eine Legislaturperiode für die Grünen im Kreistag des Main-Tauber-Kreises. Ein großes Thema sei damals die geplante Mercedes Benz-Teststrecke in Boxberg gewesen. Diese habe man verhindern können, weil die Grundstückseigner, die man enteignen wollte, erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt hatten. Nicht erfüllt habe sich der Wunsch der Grünen nach einem Mülltransport im Kreis über die Schiene im Zusammenhang mit dem Ausbau der Deponie Heegwald. Stattdessen wurde der Müll auf der Straße quer durch den Landkreis dorthin transportiert. Ebenso in seine Kreistagszeit sei der Kauf des Kloster Bronnbachs gefallen.

Der Jubilar wurde ein zweites Mal für den Kreistag gewählt. Aus parteiinternen Gründen sei er jedoch von den Grünen ausgetreten und habe sein Mandat im Kreistag abgegeben.

Ulshöfers große Leidenschaft ist die Zauberei. Zu ihr sei er mit etwa acht Jahren durch einen Zauberer in seiner Heimat Miltenberg gekommen. Dann machte er eine lange Pause. Wiedergeweckt wurde sein Interesse durch die Zauberin „Pina“, die Mitte der 1980er bei einem Mitmachzirkus auftrat. Ulshöfer gehörte damals dem Arbeitskreis Kinderkulturwochen an. 1992 wurde der Jubilar als Vollmitglied in den magischen Zirkel Heilbronn aufgenommen. Dort konnte er viel Neues lernen. Seit Anfang der 1990er tritt er unter dem Künstlernamen „Zauber Fritze“ auf. Gerne erinnert er sich an zahlreiche Auftritte bei Mittelaltersfesten, Kindergeburtstagen, Straßenfesten und Familienfeiern. Am meisten begeisterten ihn die Augen der Zuschauer, wenn sie bei der Show alles um sich herum vergessen, schwärmte er.

Ein weiteres großes Hobby des Jubilars ist das Handwerken. Aktuell baue er sich einen Frästisch für die Werkstatt. Auch der Holzbackofen ist sein Werk. Beim Kulissen- und Bühnenbau für den Mondfelder Fasching und den Burgschauspielverein Freudenberg war er jahrelang aktiv. Ulshöfer ist seit sechs Jahren aktiver Sänger im Männergesangverein, steht seit 22 Jahren am Mondfelder Fasching in der Bütt, macht beim Faschingsumzug mit und wirkt seit 25 Jahren auch als Schauspieler auf der Freudenburg mit.

Gefeiert wird sein 70. Geburtstag mit der Familie in Dinkelsbühl. Im Sommer ist ein Gartenfest für Freunde und Bekannte geplant. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die FN an. bdg