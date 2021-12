Frischmuth führt durch Ausstellung

Hofgarten. Auch im neuen Jahr führt der aus Wertheim stammende Fotograf Peter Frischmuth durch die Sonderausstellung „Peter Frischmuth – zweihunderteinundachtzig Fotografien“ im Schlösschen im Hofgarten. Für Januar und Februar stehen weitere Termine zur Verfügung.

Für die große Retrospektive hat Peter Frischmuth eine Fotoschau aus verschiedenen Teilen der Welt zusammengestellt, die spannende Bildwelten und Zeitdokumente deutscher Geschichte enthält. Seit seinem Studium arbeitet der gebürtige Wertheimer als freier Fotograf. Seine Fotos und Reportagen werden nicht nur in Büchern, Magazinen, Zeitungen, Zeitschriften im In- und Ausland, sondern auch in TV-Nachrichten und -Magazinsendungen veröffentlicht. Immer wieder ist er zudem mit seiner Kamera in Wertheim unterwegs. Peter Frischmuth führt persönlich durch die Ausstellung am Dienstag, 18. Januar, um 15 Uhr, Mittwoch, 19. Januar, um 18.30 Uhr, Montag, 21. Februar, um 18.30 Uhr und Donnerstag, 24. Februar, um 15 Uhr. Die Führung dauert zwischen einer und eineinhalb Stunden und kostet 6,50 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an grafschaftsmuseum@t-online.de oder telefonisch unter 09342/301 512. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln. stv