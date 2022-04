Freudenberg: Verbindungsweg zwischen Lindtalstraße und Dürrbachweg wird zurückgebaut

Freudenberg. Der technische Ausschuss der Stadt Freudenberg traf sich am späten Montag zu einer öffentlichen Sitzung in der Baracke an der Lindtalschule. Einer der Tagesordnungspunkte betraf die Teileinziehung des Verbindungsweges zwischen der Lindtalstraße und dem Dürrbachweg in Freudenberg.

In der von Bürgermeisterstellvertreter Lars Kaller geleiteten Sitzung standen zuerst Bausachen auf der Tagesordnung, von denen eine vertagt wurde. Der besagte Verbindungsweg hat als Abkürzung zwi-schen Lindtalstraße und Dürrbachweg gedient. Auf Grund von Erosion im Hang habe dieser talseitig Schaden genommen und sei deshalb für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden.

Der Verbindungsweg zwischen der Lindtalstraße und dem Dürrbachweg in Freudenberg wird zurückgebaut und zum Geh- und Radweg umgewidmet. © Hans-Peter Wagner

Geringe Rückbaukosten

Da die Sanierungsarbeiten aufwändig und kostenintensiv seien und in keinem Verhältnis zum Nutzen stünden, solle der Weg auf eine Breite von zwei Meter zurückgebaut werden.

Dabei komme es zu geringen Kosten in Höhe von etwa 8500 Euro für den Rückbau und für den Einbau von Randsteinen. Aufgrund der dann geringen Wegbreite sei klar erkennbar, dass eine Nutzung des Weges für Pkw nicht möglich sein werde.

Die Gemeindestraße solle zum Geh- und Radweg umgewidmet werden, damit Sicherheit und Leich-tigkeit des Verkehrs gewährleistet sind.

Die Straßenverkehrsbehörde und die Verwaltung halten den verhältnismäßig geringen Umweg für Fahrzeugführer von etwa 500 Meter für zumutbar. Die Voraussetzung für die Einleitung des Verfahrens ist somit gegeben. Die notwendigen Finanzmittel stehen zur Verfügung. Der technische Ausschuss entschied wie vorgetragen und einhellig.

Der Bürgermeisterstellvertreter informierte, die K 2831 sei von der Abzweigung nach Rauenberg bis zum Ortseingang Rauenberg wegen Verkehrssicherungsmaßnahmen bis Mittwoch dieser Woche gesperrt. Denn es sei Gefahr im Verzug.

Manfred Zipf sagte, der Brunnen in Wessental, von einer natürlichen Quelle gespeist, sei versiegt und wollte wissen, welche Maßnahmen ergriffen würden. Stadtbaumeister Gunter Eisert äußerte, die Abwasserbeseitigung Wertheim werde einen Spülwagen schicken und der Versuch einer Kamerabefahrung werde gemacht.

Zu Zipfs Anfrage nach dem Stand der Neugestaltung des Spielplatzes an der Schleuse und zu jener von Rolf Döhner, was die Straßenbefahrung zum Zustand des Lindtalwegs ergeben habe, wurde auf die nächste Sitzung des technischen Ausschusses verwiesen.

Döhner erinnerte an die Frage nach den Straßenschäden in der Wildbachstraße 35 - 37 und erhielt von Kaller die Auskunft, diese seien noch nicht behoben, beim Landratsamt werde entsprechend nachge-fragt. Döhner ließ wissen, falls Hinterlassenschaften von Hunden nicht beseitigt würden, so schreite er zur Anzeige.