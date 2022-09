Freudenberg: Roger Henning will bleiben

„Ich würde gerne bleiben.“ Mit diesem Slogan zieht der Freudenberger Bürgermeister Roger Henning in den Wahlkampf. Das Angebot an die Freudenberger, ihn bei der Wahl am 2. Oktober für weitere acht Jahre als Chef des Rathauses zu engagieren, sei „keine Selbstverständlichkeit“, wie man vermuten könnte, so Henning im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Das Amt bringe Verpflichtungen mit,

...