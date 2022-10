Freudenberg heißt neuen Pater willkommen

Die Katholiken der Seelsorgeeinheit Freudenberg hießen am Wochenende ihren neuen Pfarrer und Leiter Pater Artur Schreiber MSF willkommen. Er stellte sich in verschiedenen Gottesdiensten vor. Nach der Messe am Sonntag in der Kernstadt fand der offizielle Festakt zur Begrüßung im Hof der neuen Kirche statt. Den Gottesdienst in der St. Laurentiuskirche zelebrierte Pater Artur zusammen mit den

...