Freude über Technik-Helfer

Bestenheid. Die Comenius RealschuleIm Rahmen wurde im Rahmen der zügig voranschreitenden Digitalisierung auch in den Klassenzimmern technisch auf Stand gebracht. Beamer, Visualizer und Laptop stehen in den Räumen bereit. Diese Technik muss aber auch funktionieren. Allerdings ist das nicht immer der Fall. Deshalb stehen jetzt an der Realschule speziell ausgebildete Technikhelfer bereit.

Schülerinnen und Schüler aus den Klasse 6m und 7a haben sich im Rahmen der neu eingerichteten Computer-Technik-AG genau angesehen, wie die Technik in den Klassenräumen funktioniert, kennen die üblichen „Problemchen“ und wissen diese zu beseitigen. Sie können nun von den Lehrerinnen und Lehrern zu Hilfe gerufen werden, um die kleinen Medienprobleme des Alltags aus der Welt zu schaffen. Sie haben hierfür einen Schichtplan aufgestellt. Dabei haben die Schüler nur in den Fächern Rufbereitschaft, in denen sie sich das auch leisten können. Somit sind alle Unterrichtsstunden der Schulwoche abgedeckt und Hilfe kann immer angefragt werden. Sollten die Schülerinnen und Schüler einmal nicht mehr weiterkommen, melden sie das Problem an den zuständigen Netzwerkberater (Abteilungsleiter Matthias Giese) weiter.

Die Technikhelferinnen und Technikhelfer übernehmen ein Amt mit großer Verantwortung und bekommen dies auch im Zeugnis bestätigt, betonen die Verantwortlichen der Schule. Nach kontinuierlicher Teilnahme an der Computer-Technik-AG gibt zudem ein Zertifikat darüber Auskunft, mit welchen IT-Systemen die Schülerinnen und Schüler bereits gearbeitet haben. Es besteht die Hoffnung, dass die für Personalchefs oder Personalchefinnen von Interesse sein wird.

