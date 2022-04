Freude über 29 Neumitglieder groß

Nassig. Der VdK-Ortsverband Nassig veranstaltete dieser Tage seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Rose“. Im Mittelpunkt standen Berichte und Neuwahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzender Reinhold Adelmann nahm Frauenvertreterin Hannelore Koppitz die Totenehrung für die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder vor.

Im Anschluss würdigte Kreisvorsitzender Kurt Weiland das besondere Engagement und die Aktivitäten des Ortsverbands und stellte das Erreichte im Kreisverband dar. Besonders erwähnte er die große Spendenbereitschaft für die von der Flutkatastrophe in Ahrweiler betroffenen Menschen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie Vorsitzender Reinhold Adelmann erklärte, fanden 2020 Corona-bedingt nur drei Veranstaltungen statt, welche gut besucht waren. Er bedankte sich für den Einsatz des Vorstandsteams, das mehr als 50 Mitglieder anlässlich ihres 75., 80., 85. oder 90. Geburtstages besucht haben.

Das Ehepaar Koppitz stelle jedes Jahr den Osterbaum am Denkmal neben der Kirche auf und überrasche immer wieder die Mitglieder mit selbstgebastelten Geschenken. Für die tollen Fotos über die Veranstaltungen und Ausflüge ging ein weiteres Lob an Gerhard Schleßmann. Eine besondere Aktivität des Ortsverbands war die Pflege der Ruhebänke in der Gemeinde, so Adelmann, der zum Schluss auf das stetige Wachstum der Mitgliederzahlen verwies. Der Ortsverband hatte im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 29 Neumitgliedern – aber auch sechs Abgänge. Aktuell gehören dem Ortsverband 364 Mitglieder an.

Der Schriftführer erwähnte die Fahrt zum „Besen“ in Dertingen und den unterhaltsamen Herbstnachmittag. Der Bericht des Kassiers wies einen soliden Kassenstand auf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für zehn Jahre VdK-Zugehörigkeit wurden 20 Mitglieder mit dem Silbernen Treueabzeichen ausgezeichnet. Rudolf Koppitz erhielt das Goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Treue zum Ortsverband.

Nach der Aussprache und der einstimmigen Entlastung des bisherigen Vorstandes erfolgten die Wahlen. Helmut Gramlich stand für eine Wiederwahl als Kassenprüfer auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung – und wurde mit einem Geschenk verabschiedet. Als Nachfolger wurde Reinhart Dosch gewonnen.

In der anschließenden Wahl wurden alle einstimmig gewählt.