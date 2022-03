Fremde Einkäufe gestohlen

Wertheim. Eine kurzzeitig von einem Kunden abgestellte Einkaufstasche mit Kleidungsstücken im Verkaufswert von 919 Euro erregte im Juli 2021 das Interesse eines anderen Besuchers eines Einkaufszentrums in Bettingen. „In der Meinung, die Tasche wurde vergessen“, nahm er sie mit. Der Inhalt wurde später bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Mühlheim bei Frankfurt gefunden.

Wegen Diebstahls verurteilte nun das Amtsgericht Wertheim den 26-jährigen Mann, inzwischen wohnhaft in Offenbach, zu einer Strafe von sechs Monaten. Gegen Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit wurde diese zur Bewährung ausgesetzt.

Der Angeklagte kam in Marokko zur Welt. Nach dem Abitur zog er im Verlauf des sich anschließenden Fachhochschulstudiums nach Deutschland. 2016 heiratete er. Den Anforderungen des Studiums war er nicht gewachsen und brach es ab. Jetzt schult er zum Berufskraftfahrer um. Dabei erhält er Unterstützung vom Jobcenter. Der Beschuldigte ist drei Mal vorbestraft: 2019 wegen Hehlerei (er hatte gestohlene Kleidung angeboten), 2020 wegen Diebstahls eines Kleidungsstücks (Verkaufswert 900 Euro) und im April 2021 wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er hatte ein Elektroschockgerät im Pkw mitgeführt.

Im vorliegenden Fall erfolgte die erste Vernehmung durch die Polizei in Langen. Das Gericht hob jetzt in der Urteilsbegründung hervor, die Vorstrafen hätten den Mann nicht sonderlich beeindruckt. Dass die Tat gewerbsmäßig (Verschaffung einer Einnahmequelle) erfolgte, sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachweisbar. ie Strafe habe sie zur Bewährung ausgesetzt, so die Richterin, da der Angeklagte ein Leben ohne Straftaten führen könne. goe