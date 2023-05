Freibad in Bestenheid öffnet seine Pforten

Bestenheid. Alle Badebegeisterten dürfen sich freuen. Denn am Samstag, 13. Mai, startet auch in Wertheim in den Bestenheider Christwiesen die offizielle Freibadsaison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Da der Vorverkauf im vergangenen Jahr gut angenommen wurde und um eine zu große Schlangenbildung zu vermeiden, wird es auch in diesem Jahr wieder einen Vorverkauf für Freibadkarten geben“, erklärte Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft. Vom 10. bis 12. Mai können Interessenten die Schwimmbadkarten von 12 bis 19.00 Uhr direkt an der Freibadkasse erwerben.

„Für viele Jahre konnten wir die Eintrittspreise in unserem Freibad in den Christwiesen beibehalten. Aufgrund der gestiegenen Energie-, Material- und Personalkosten sind wir nun gezwungen, unsere Eintrittspreise sowie die Preise für die Saisonkarten anzupassen“, so Thomas Beier weiter. Vergünstigungen im Vorverkauf wird es laut dem Geschäftsführer der Bädergesellschaft nicht geben.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, zahlen Erwachsene für eine Saisonkarte 75 Euro (ermäßigt 45 Euro) und für einen Einzeleintritt vier Euro (ermäßigt 2,50 Euro). Die Zehnerkarte kostet 35 Euro. Familien zahlen für einen Einzeleintritt pauschal neun Euro. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr haben weiter freien Eintritt. Inhaber des Wertheimer Familienpasses erhalten beim Kauf einer Zehner- oder Saisonkarte eine Ermäßigung von 50 Prozent. Bei Ermäßigten handelt es sich um Kinder und Schüler ab sechs Jahren, Auszubildende, Berufsschüler und Studenten bis zum Ende des 25. Lebensjahrs sowie Schwerbehinderte mit einer Behinderung von 50 Prozent und mehr.

Weitere Infos zu den Eintrittspreisen gibt unter www.schwimmbad-wertheim.de im Internet.