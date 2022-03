Freak-Out-Bar in der Bahnhofstraße wieder geöffnet

Wertheim. Die Freak-Bar in der Wertheimer Bahnhofstraße hat wieder geöffnet. Michail Validis und Halil Akkus haben die Szenekneipe übernommen, die wegen fehlendem Pächter einige Monate geschlossen war.

Hallil Akkus kommt aus Erlenbach am Main. Sein Kompagnon Validis ist in der Wertheimer Gastronomie kein Unbekannter. Er betrieb für vier Jahre das Hotel Café Bistro Marktstübchen auf dem Marktplatz. Als er erfuhr, dass die Kneipe geschlossen hat, griff er zu.

TV-Fußball und Musik

Am bisherigen Konzept wollen die beiden vorerst keine Änderungen vornehmen. Die Bar ist am Wochenende bis in die frühen Morgenstunden geöffnet. Unter der Woche ist um 2 Uhr Schluss. Nachtschwärmer haben also wieder eine neue Anlaufstelle.

Die Musik soll eine zentrale Rolle spielen. Noch ist man auf der Suche nach einem DJ – bis jemand den Job macht, bleibt sie vorkonfektioniert. Publikumsmagnet soll die TV-Übertragung von Fußballspielen sein. Bundesliga und Champions League werden auf einem großen Fernsehschirm und einer Leinwand übertragen. Michail Validis zu seinem Comeback als Gastronom: „Ich bin wieder da! Wer Lust hat und Spaß haben will, kann kommen.“ Ab Freitag gibt es für eine Woche alle Biersorten zum halben Preis. wei