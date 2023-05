Frauen stachen aus der Künstlergruppe „Berliner Secession“ besonders hervor

Dr. Roswitha Schieb gab in ihrem Vortrag am Sonntag neue Einblicke in die Berliner Secession und berichtete über den Aufstieg Berlins zur Kunsthauptstadt Ende des 19. Jahrhunderts.

Hofgarten. Das Schlösschen im Hofgarten ist bekannt für seine Dauerausstellung zur impressionistischen und expressionistischen Werken der Berliner Secession. Dank des ehemaligen Wertheimer Industriellen und Kunstsammlers Wolfgang Schuller können im Museum Schlösschen im Hofgarten 68 Werke der bekannten Künstlervereinigung um ihren langjährigen künstlerischen Leiter Max Liebermann gezeigt werden.

„Wir fangen damit ein Stück dieser bedeutenden Kunstgeschichte in unserem Schlösschen ein“, begrüßte Kuratorin Dr. Stefanie Arz nicht nur mehrere Kunstinteressierte, sondern auch Dr. Roswitha Schieb, die im vergangenen Jahr ein Buch über die Künstlervereinigung unter dem Titel „Die Berliner Secession – Aufruhr in der Kunst um 1900“ veröffentlicht hatte. Arz berichtete, dass Wolfgang Schuller so begeistert von dem Buch war, dass er die Autorin spontan nach Wertheim einlud. Zum jetzigen Vortrag am Sonntagvormittag, der erste in der Reihe des Förderkreises in diesem Jahr, war er sogar selbst gekommen, um die Autorin und ihre Erkenntnisse live zu erleben.

Schieb hat Literatur- und Kunstwissenschaft in Köln und Berlin studiert und lebt in Borgsdorf bei Berlin. Neben Reisebüchern, Theaterpublikationen und kulturhistorischen Büchern zum Thema Berlin liegt ihr Hauptschwerpunkt auf dem Thema Schlesien, wofür sie 2021 den Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen erhielt, stellte Stefanie Arz die Autorin vor.

Bis zu 70 Mitglieder

Roswitha Schieb hat sich intensiv mit der Berliner Secession beschäftigt und ging in ihrem Vortrag schwerpunktmäßig auf den Vorsitzenden Max Liebermann und die Frauen innerhalb der Künstlervereinigung ein. Von den 60 bis 70 Mitgliedern der Berliner Secession waren anfangs nur vier Frauen: Julie Wolfthorn, Dora Hitz, Sabine Lepsius und Ernestine Schultze-Naumburg. Allein die Tatsache, dass Frauen aufgenommen wurden, war zur damaligen Zeit schon eine Sensation. In keiner anderen Secession in Deutschland waren Ende des 19. Jahrhunderts Frauen in Künstlervereinigungen aufgenommen worden – nur eben in Berlin. Dies sei umso bemerkenswerter, war der Präsident Max Liebermann doch durch und durch preußisch erzogen worden.

Rinnsteinkunst

In der Zeit von Kaiser Wilhelm II. war die „Rinnsteinkunst“, also die fotorealistische und heroisierende Abbildung des Lebens, die vorherrschende Kunstrichtung. In Deutschland war der Impressionismus, wie er in Frankreich schon länger praktiziert wurde, noch völlig unbekannt, so Schieb. Das änderte sich erst durch Max Liebermann, dessen Studienaufenthalte in Paris, Holland und München sein späteres Wirken prägten.

Die Berliner Secession wurde 1998 gegründet und war bis zum ersten Weltkrieg sehr populär. Auch danach existierte die Künstlervereinigung noch weiter bis sie 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Viele der in der der Gruppe tätigen Künstler und Künstlerinnen waren Juden und ihre Werke wurden als „entartete Kunst“ klassifiziert. Mit der Berliner Secession und deren Erfolgen wurde München als Kulturhauptstadt abgelöst, berichtete Roswitha Schieb in ihrem Vortrag.

Sie zeigte deutlich auf, wie sich der Erfolg nach der ersten Ausstellung schnell einstellte, auch wegen des Wunschs des Kaisers. Dabei wurde Max Liebermann ein Leben lang antisemitisch angegriffen und beleidigt. Doch er hatte mit seinen Porträts so großen Erfolg, dass das mehr zählte, als alles andere.

Schon als Schüler hatte Liebermann, der aus vermögendem Hause stammte, Zeichnungen von Waschfrauen und Eimerfrauen gefertigt, bevor ihn seine Lehr- und Wanderjahre quer durch Europa führten.

Sehendes Denken

Er soll, so Schieb, gesagt haben, dass seine Bilder schon fertig waren, bevor er nur einmal den Pinsel geschwungen hatte. „Sehendes Denken“, nannte Liebermann dieses Vorgehen. Der 1847 geborene Künstler war viele Jahre Präsident der Berliner Secession und wurde in späteren Jahren gerne „König von Berlin“ genannt. Er starb 1935 in seinem Gartenhaus am Wannsee, in direkter Nachbarschaft zu Professor Ferdinand Sauerbruch.

Neben Liebermann, von dem auch einige Werke im Schlösschen ausgestellt sind, waren es Frauen, die besonders aus der Gruppe herausstachen. Neben den vier „Gründungsfrauen“ kam 1901 Käthe Kollwitz hinzu, um nur die bekannteste zu nennen.

Frauen galten damals nicht nur in der Kunst als minderwertig und durften nicht an der Akademie der Künste in Berlin studieren. Auch als Liebermann dort Präsident wurde, änderte sich daran wenig. Nicht nur deshalb wurde die Berliner Secession immer wieder angegriffen, doch der Erfolg der Ausstellungen und Bilder deckte Vieles zu.

Durchs Schlösschen geschlendert

1910 kamen schon erste Spannungen in der Künstlergruppe auf, doch sie lebte noch viele Jahre äußerst erfolgreich. „Mit der Berliner Secession kam der Impressionismus erstmals nach Deutschland“, fasste Roswitha Schieb die Leistung der Künstlergruppe zusammen. Sie hatte sich im Vorfeld ihres Vortrags in der Ausstellung im Schlösschen im Hofgarten umgesehen und war von der Auswahl der Bilder sehr angetan.