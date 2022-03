Frau muss ins Gefängnis

Wertheim. Seit 20 Jahren zeigt eine Frau den Hang zu Straftaten. Seit 2002 sind in ihrem Strafregister 14 Einträge aufgeführt, vor allem wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Sie erhielt Geld-, Bewährungs- und Strafen ohne Bewährung und saß insgesamt mehrere Jahre im Gefängnis. Vergeblich. Jetzt wurde sie erneut zu einer Haftstraße verurteilt.

Nach verschiedenen Orten in Deutschland wohnte die 42-Jährige im September 2020 im nördlichen Main-Tauber-Kreis. Damals und in den Monaten danach verkaufte und kaufte sie mehrfach über Ebay Waren, wie Smartphone, Spielsachen, Thermomix. Dabei verlangte sie Vorkasse beziehungsweise sie leistete nur Teilzahlungen. So entstand den Käufern beziehungsweise den Verkäufern ein Schaden von 880 Euro.

Wegen gewerbsmäßigen (Einkommenserzielung) Betrugs (Mindeststrafe sechs Monate) in vier Fällen verhängte jetzt das Amtsgericht Wertheim gegen die 42-jährige Frau eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und acht Monaten. Zudem bestimmte es die Einziehung von 880 Euro. Einbezogen ist eine Bewährungsstrafe des Amtsgerichts Potsdam. Damals ging es um den Verkauf von Waren übers Internet unter Alias-Namen.

Die Angeklagte ist unter schwierigen persönlichen Verhältnissen aufgewachsen, wurde missbraucht und kam in einem Kinderheim unter. Später brachte sie zehn Kinder zur Welt, der Großteil ist inzwischen erwachsen.

In der Verhandlung bezifferte die arbeitslose Frau ihre Schulden mit 15 000 Euro und räumte die vorgeworfenen Taten ein. Sie habe sich in ihrer Situation nicht anders zu helfen gewusst. Antwort der Richterin: „Unter Berücksichtigung des Registers gilt das schon viele Jahre.“

Der getrennt lebende Ehemann erklärte, die Frau habe für die Taten sein „Konto“ benutzt.

Zum Ende der Urteilsbegründung hielt die Richterin der Angeklagten das Fazit vor. Für die vielen Betrugstaten in ihrem Leben habe sie teuer bezahlt, und es habe sich insgesamt nicht gelohnt. Sie müsse lernen, mit Problemen in Geld- und Beziehungsangelegenheiten anders umzugehen. Es bleibe die Hoffnung, „dass sie ihren Lebensweg irgendwann ändern“. goe