Frau fuhr in Schlangenlinien zum Einkaufen

Wertheim. Ein Zeuge beobachtete am Samstag ein Fahrzeug in Wertheim, das in Schlagenlinien fuhr und mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Daher verständigte er gegen 12 Uhr die Polizei. Der Mann fuhr dem Toyota von der Neuen Vockenroter Steige in Richtung Kreuzwertheim hinterher, wo die Fahrerin parkte und einkaufen ging. Die verständigten Polizeibeamten nahmen bei der Frau einen Alkoholtest vor. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille, weshalb danach eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Anschließend wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

