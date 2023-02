Fortbildungsreihe für Wertheimer Vereine

Wertheim. Zur Unterstützung der Wertheimer Vereine organisiert das Referat „Bildung und Familie“ der Stadtverwaltung wieder eine Fortbildungsreihe. Diese soll Funktionsträgern Lösungen und Hilfen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit vermitteln. Start ist am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr mit dem Online-Seminar zum Thema Vereinssatzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Satzung ist das „Grundgesetz“ des Vereins und enthält viele Vorgaben für die tägliche Vereinspraxis. Daher ist es entscheidend zu wissen, was alles in der Satzung geregelt werden kann und darf. Dabei sind nicht nur das Vereinsrecht, sondern auch das Vereinssteuer- und das Gemeinnützigkeitsrecht entscheidend.

Das Seminar beleuchtet Satzungsfragen und geht auf Gestaltungsmöglichkeiten bezüglich der Mitgliederrechte und -pflichten, der Mitgliederversammlung und der Vorstandszuständigkeiten ein. Beispiele verdeutlichten, an welchen Stellen Satzungsänderungen notwendig und hilfreich sein können.

Der Vortrag behandelt folgende Schwerpunkte: Satzungszweck, Beginn und Beendigung der Mitgliedschaft, Beitragswesen, Vorgaben zu den Vereinsorganen (Mitgliederversammlung, Vorstand etc.), Umsetzung von Satzungsänderungen, zwingende und dispositive Satzungsbestimmungen, zusätzliche Satzungsoptionen, Vereinsordnungen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung ist bis Donnerstag, 9. März, unter www.wertheim.de/vereine erforderlich. Weitere Auskunft erteilt Dagmar Häfner, Telefon: 09342/301-311, E-Mail: dagmar.haefner@wertheim.de.

In der Fortbildungsreihe werden noch zwei weitere Seminare angeboten. Um „Social Media im Verein“ geht es im Online-Vortrag am 20. April. Das „Vereinssteuer- und Gemeinnützigkeitsrecht“ wird am 17. November thematisiert. stv