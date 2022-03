Fortbildung zum „Pflegelotsen“

Main-Spessart-Kreis. Eine Fortbildung zum Betrieblichen Pflegelotsen findet am 23., 24. und 30. März im Landkreisen Main-Spessart statt. Das Angebot richtet sich an Personalverantwortliche, Betriebsräte oder andere interessierte Beschäftigte in Unternehmen und Kommunen. Anmeldung ist bis 7. März möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betriebliche Pflegelotsen sind unternehmensinterne Ansprechpartner, die ratsuchenden Kolleginnen und Kollegen eine erste Orientierung rund um die Pflege und die Vereinbarkeit mit dem Beruf geben. Denn: Die Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen trifft Beschäftigte häufig unvorbereitet. In kurzer Zeit müssen Pflege und Betreuung so organisiert werden, dass sie mit Alltag und Berufstätigkeit vereinbar sind.

Im Rahmen der Pflegelotsen-Fortbildung werden unter anderem die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Anlaufstellen vor Ort, verschiedene Pflegeformen und -möglichkeiten sowie Grundlagen der Gesprächsführung durchgenommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den vergangenen Jahren geschulte Pflegelotsen, die nun in ihrem Unternehmen tätig sind, berichten, dass sie von Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Fragestellungen angesprochen werden. Mit der Weitergabe von Informationen und der Vermittlung zu Fachstellen können sie in der oft schwierigen Situation gut unterstützen.

Die Fortbildung findet vormittags statt. Der erste und letzte Seminartag sind als Präsenzveranstaltung im Hotel Mainpromenade in Karlstadt, zwe Tage sind online geplant. Weitere Informationen und das Anmeldeformular stehen unter www.main-spessart.de/Pflegelotse zur Verfügung.

Fragen können per E-Mail an Regionalmanagement@Lramsp.de oder unter Telefon 09353/7931755 gestellt werden. lra

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3