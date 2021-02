Waldenhausen. Ursprünglich sollte bereits Ende 2020 die neue Innenschalung des Bahntunnels Reicholzheim bei Waldenhausen eingebaut sein. Bis Anfang 2023 sollte dann auch die technische Ausstattung vollendet werden.

AdUnit urban-intext1

Während der Baumaßnahmen traten jedoch verschiedene Faktoren zutage, die zu Verzögerung und Mehrkosten führen. So kommt es dazu, dass der Einbau der Tunneltechnik frühestens ab Herbst 2022 erfolgen kann. Außerdem sollen die Kosten laut Dennis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung der Westfrankenbahn, von ursprünglich geplanten rund 19 Millionen Euro auf etwa 30 Millionen Euro steigen.

Einer der Hauptgründe für die Verzögerungen beim Bau ist die Fledermauspopulation. Wie Kollai im FN-Gespräch erklärt, gebe es bei der Sanierung von Bestandsbauwerken keine Standartregelungen für den Tierschutz. Vielmehr müssen die Einzelarbeiten des Baus geprüft werden. Auch während der Baumaßnahmen findet eine ökologische Bauüberwachung statt. Diese zeige, dass man alle Auflagen einhalte.

Vor der Maßnahme hatte man den Fledermäusen geeignete Ersatzquartiere zur Verfügung gestellt. „Diese wurden auch angenommen, die Fledermäuse hielten sich zusätzlich aber auch im Tunnel auf.“ Dies muss bei den Arbeiten berücksichtigt werden.

Lebensraum muss bleiben

AdUnit urban-intext2

So machte die untere Naturschutzbehörde die Auflage, 280 zusätzliche Fledermausöffnungen in der alten Schale zu schaffen, um den Tieren Zugang zu den Gewölben dahinter zu ermöglichen, die ihnen als Lebensraum dienen. Später werden an den gleichen Stellen auch in der neuen Verschalung Öffnungen geschaffen.

So können die Tiere vom Tunnel aus zu ihrem Lebensraum gelangen. „Für diese Öffnungen in der neuen Schalung müssen spezielle Fertigteile entwickelt werden, die den Fledermäusen den Zugang ermöglichen, zugleich aber alle Brandschutzauflagen erfüllen“, so Kollai. So etwas gebe es nicht von der Stange. „Das ist Manufakturarbeit, planerisch aufwendig und erfordert die Kompromissfindung zwischen allerlei Fachbereichen.“ Diese Herausforderung könne man lösen, „es hat aber seine Zeit gedauert.“

AdUnit urban-intext3

Ursprünglich war geplant, dass das ganze Jahr hindurch gebaut werden kann. Dies ist durch die Anwesenheit der Fledermäuse nun nicht möglich. „Arbeiten, die die Tiere zum Beispiel durch Vibration und Lärm schädigen könnten, sind nur in der Zeit von Mai bis Oktober erlaubt.“ Der Rest des Jahres sei wegen des Winterschlafs Schutzzeit für die Tiere. „Dies führt zur Verzögerung in der Bauzeit.“ Kollai verwies auch darauf, dass man wegen des Zugverkehrs generell nur nachts zwischen 21.30 und fünf Uhr morgens arbeiten könne. Aktuell werden im Tunnel die neu vorgeschriebenen Fledermausöffnungen geschaffen.

AdUnit urban-intext4

Ein weiterer Grund für die Verzögerung ist, dass die Arbeiten am Sandstein sich komplizierter darstellten, als dies ursprünglich gedacht war. Dies habe man trotz Probebohrungen nicht vorhersehen können.

Der Schalwagen für die Montage der Tunnelinnenschale muss aktuell wegen des Fledermausschutzes pausieren. © Grein

Lockere Steine

Zum Verständnis erläuterte Kollai, zur Vorbereitung des Einbaus der neuen Tunnelverschalung müssten die alten unebenen Sandsteine des Bestandsmauerwerks geglättet werden. Anschließend werde auf ihnen eine Abdichtungsschicht aufgebracht, die die neue Verschalung vor Feuchtigkeit schützt. Die Bahn habe für die Tunnelsanierung die Entwurfsplanung ausgeschrieben, dass heißt die Ausführungsplanung liegt in den Händen des beauftragten Bauunternehmens.

Dieses hatte im unteren Bereich des Tunnels die Steine glatt gefräst, was auch gut funktioniert habe. Im oberen Bereich gab es jedoch einige erst während des Baus entdeckte Herausforderungen. So waren teilweise Steine locker. Diese müssen durch Netze und Ähnliches vor dem Absturz gesichert werden, um die Sicherheit des Zugverkehrs zu gewährleisten. Außerdem sind sie aufwendig zu befestigen.

Hinzu kommen unterschiedliche Härten des Sandsteins, die unterschiedliche Bearbeitungsverfahren erfordern. Weitere Herausforderung sei, dass in einigen Bereichen des Tunnelfirsts kein Fräsen erfolgen kann. Hinzu komme eine teilweise fehlende Hinterfüllung der dortigen Steine.

Sonderlösungen gesucht

Bei der Fräsalternative des Hochdruckwasserstrahls könnte dadurch Wasser in das Habitat Fledermäuse gelangen. Außerdem kam es durch lose Steine zu Verschiebungen im First, die behoben werden müssen. „Aufgrund dieser Probleme wurden und müssen teilweise noch aufwendige Sonderlösungen gefunden werden.“

Die einzelnen Maßnahmen dieser Sonderwege müssten in einer Ausführungsplanung festgehalten und von externen Experten auf Sicherheit und Fledermausschutz geprüft werden. Dies alles verursache Mehrkosten und brauche Zeit. In der Vergangenheit hatte es aus Waldenhausen immer wieder Kritik an der Kommunikationspolitik der Bahn gegeben. So hatte man sich zeitnahe Informationen zum Stand und Veränderungen der Bauzeiten gewünscht. Kollai verspricht im FN-Gespräch: „Wir gehen rasch auf die Ortschaft zu und werden sie informieren.“