Firmen mit gutem Geschäftsmodell

Wertheim. Gründer und Jungunternehmer mit guten Geschäftsideen gesucht: Die landesweite Wettbewerbsreihe „Elevator Pitch BW“ des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg geht in eine neue Runde, so die Stadt Wertheim in einer Mitteilung. Beim „Elevator Pitch Region Heilbronn-Franken 2021“ am Mittwoch, 17. November, haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Haus der Wirtschaft (IHK) in Heilbronn die Gelegenheit, ihre Idee zu präsentieren.

Bis zu zehn Gründer und junge Unternehmen treten beim „Elevator Pitch Region Heilbronn-Franken 2021“ gegeneinander an. Innerhalb von drei Minuten haben sie die Chance, ihre Geschäftsidee einer Jury und den Zuschauern zu präsentieren und sie von ihren Produkten und Dienstleistungen zu überzeugen. Technische Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

Das Publikum besteht aus regionalen Institutionen, potenziellen Geldgebern, Geschäftspartnern und möglichen Kunden.

Bei ihrer Präsentation müssen die Start-ups keinen ausgefeilten Plan vorlegen. Es geht vielmehr darum, die Zuhörer neugierig zu machen und sie davon zu überzeugen, sich eingehender mit der Geschäftsidee beschäftigen zu wollen. Die beste Geschäftsidee qualifiziert sich für das Landesfinale des „Start-up BW Elevator Pitch“.

Interessierte Gründer und Jungunternehmer können sich bis Montag, 8. November, unter www.gruendungswettbewerb.de/heilbronnfranken2021 bewerben. Die teilnehmenden Unternehmen dürfen nicht älter als fünf Jahre sein, ihr Standort muss in Baden-Württemberg liegen.

Ein Online-Voting entscheidet darüber, wer seinen Pitch vortragen darf. Die zehn Geschäftsideen mit den meisten Stimmen treten am „Elevator Pitch Region Heilbronn-Franken 2021“ gegeneinander an. Im Vorfeld können sie an einem Pitch-Coaching am Mittwoch, 10. November, teilnehmen.

Die Teilnahme ist für Gründer, Jungunternehmer sowie für alle, die zuschauen möchten, kostenfrei. Aufgrund der Corona-Situation können Zuschauer den „Elevator Pitch Region Heilbronn-Franken 2021“ voraussichtlich nur via Live-Stream verfolgen.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Interessierte bei der Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken, Telefon 07131/9677-136, E-Mail: una.schneider@heilbronn.ihk.de und unter www.startupbw.de/wettbewerbe/elevatorpitch/der-wettbewerb/ im Internet.

