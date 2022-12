Firma Johns Manville spendet für Kinder

Wertheim. Groß ist die Freude im evangelischen und katholischen Kindergarten in Bestenheid und bei der Grundschulförderklasse in Wertheim: Der Glasvlieshersteller Johns Manville verzichtet wieder auf Weihnachtspräsente für Kunden und fördert dafür Kinder aus der Region. So erhalten die beiden Kindergärten nach Angaben der Firmenverantwortlichen jeweils 1100 Euro und die Grundschulförderklasse 1200 Euro.

Mit dem Geld sollen für den evangelischen Kindergarten neue Bausteine und Bastelmaterial zur Förderung der Feinmotorik der Kinder finanziert werden. Im katholischen Kindergarten ist neben dem Atelier das Bauzimmer eines der Lieblingsbereiche der Mädchen und Jungen. Dafür schafft der Kindergarten nun weiteres Bau- und Konstruktionsmaterial für die Krippen- und Kindergartenkinder an. Der dritte Spendenempfänger im Bunde ist die Grundschulförderklasse der Gemeinschaftsschule in Wertheim.

Werkleiter Alexander Ückert, Personalleiterin Gabriele Scheuermann und Julia Majnusz aus der Marketingabteilung der Firma Johns Manville übergaben in den Einrichtungen symbolisch die Spenden. „Wir freuen uns zu sehen, mit wie viel Herzblut die Kindergärten und die Förderklasse Tag für Tag ihre Kinder unterstützen und so viel zu ihrer Entwicklung beitragen. Da wird unsere Spende genau richtig eingesetzt“, betonte Ückert.