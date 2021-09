FFW Dörlesberg: Stefan Döhner für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Dörlesberg. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dörlesberg standen die Wahl des stellvertretenden Abteilungskommandanten und des gesamten Abteilungsausschusses sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder. Die Versammlung fand aufgrund der Corona-Auflagen erstmals in der Waldsporthalle statt.

In seinem ersten Tätigkeitsbericht als Abteilungskommandant bedankte sich Helmut Ballweg zunächst noch nachträglich für seine Wahl. Corona bedingt war Ballweg im Dezember letzten Jahres per Briefwahl als Nachfolger von Christian Busse gewählt worden.

Das Berichtsjahr 2020 war geprägt durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie, aber auch durch die Auslieferung und Indienststellung des neuen Dörlesberger Feuerwehrfahrzeuges, wie Ballweg berichtete.

Das Jahr begann noch wie gewohnt mit dem traditionellen Saukopfessen, Unterricht und einem Ausflug zur Staatlichen Landesfeuerwehrschule Würzburg. Die Atemschutzträger konnten noch den jährlichen Durchgang durch die Atemschutzstrecke in Bad Mergentheim absolvieren. Dann kam der Lockdown.

Erfreulicherweise gab es im weiteren Verlauf des Berichtsjahres keinen Einsatz zu vermelden. Dafür konnte ab Juni der Übungsbetrieb mit dem neuen Fahrzeug beginnen. Alles war Neuland für die Dörlesberger, wie neue Gerätschaften, wie das Notstromaggregat, Lichtmast, Wärmebildkamera oder das Kombigerät Schere-Spreizer, bis hin zur gesamten Einsatztaktik und dem Vorgehen bei der technischen Hilfeleistung.

Letzteres ist ein völlig neues Einsatzfeld für die Dörlesberger Kameradinnen und Kameraden. Stadtbrandmeister Torsten Schmitt hatte extra ein Maschinisten-Training für das neue Löschfahrzeug durchgeführt. Ende Oktober hieß es dann endgültig Abschied nehmen vom alten Tragkraftspritzenfahrzeug.

Zum Abschluss seines Berichtes bedankte sich der Abteilungskommandant bei den beiden Gruppenführern Norbert Rodemers und Christian Busse für die intensive Übungs- und Ausbildungsarbeit. Über 700 Ausbildungsstunden wurden absolviert. So war 2020mit das übungsintensivste Jahr in der Wehrgeschichte.

Jugendwart Pascal Rodemers informierte die Versammlung über die Arbeit der Jugendfeuerwehr. Während im Jahr 2019 noch 21 Termine zu bewältigen waren, ruhte die Arbeit im Jahr 2020 gänzlich. Aktuell sind noch sechs Jugendliche in der in der Jugendwehr aktiv. Diese werden 2022 die die Grundausbildung absolvieren. In der nächsten Zeit sollen neue Jugendliche ab zwölf Jahren gewonnen werden.

Nach dem Bericht des Kassiers Klaus Ballweg und der Entlastung der Vorstandschaft folgte ein Höhepunkt der Versammlung, die Ehrungen.

Die Ehrungen

Für 40 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr zeichnete zunächst Stadtbrandmeister Torsten Schmidt Hartwig Döhner, Norbert Rodemers, Roland Väth und Mathias Steinruck mit der Feuerwehr-Ehrennadel aus. Normalerweise werden diese Ehrungen bei einem offiziellen Festakt der Stadt Wertheim überreicht, aber auch hier wegen der Pandemie nun während der Hauptversammlung verliehen.

Anschließend hatte der Abteilungskommandant Helmut Ballweg die besondere Ehre Franz Väth für 50 Jahre (der leider verhindert war) und Stefan Döhner sogar für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Dörlesberg auszuzeichnen. Stefan Döhner war bereits 1950 in die Feuerwehr eingetreten, also nur wenige Jahre nach der Wiedergründung der Wehr und 2016 zum Ehrenmitglied ernannt worden. Er wurde für seine besondere Treue ausgezeichnet.

Mit einem Rückblick auf dessen Werdegang bei der Feuerwehr Dörlesberg, holte Helmut Ballweg die Verabschiedung seines Vorgängers Christian Busse nach. Er dankte ihm für seinen Einsatz in den fast elf Jahren als Kommandant.

Ortsvorsteher Udo Schlachter überbrachte die Grüße der Ortsverwaltung. Er dankte dem ehemaligen Kommandanten Christian Busse und dessen Nachfolger für die Unterstützung. Die Feuerwehr setze sich ein wo es geht, auch trotz Corona, so Schlachter.

Das vergangen Jahr sei durch die Pandemie ein sehr spezielles und schwieriges Jahr für die Feuerwehr gewesen, wie Stadtbrandmeister Torsten Schmidt betonte. So musste man beispielsweise Fahrzeugbesatzungen bei Einsätzen reduzieren, um Kontakte zu vermeiden oder Lehrgänge und Übungen online abhalten. Für die Dörlesberger Wehr war 2020 erst recht ein besonderes Jahr, weil endlich das neue mittlere Löschfahrzeug in Dienst gestellt wurde.

Der Stadtbrandmeister unterstrich ferner, dass er die gesamte Feuerwehr Wertheim mit den Ortschaften als eine Einheit sehe, so wie sie unter anderem beim Einsatz im Kleintierzuchtverein Bestenheid praktiziert wurde. Aktuell werde der Feuerwehrentwicklungsplan neu aufgelegt, von diesem verspricht sich Torsten Schmidt eine Richtungsweisung für die Zukunft.

Nach den Grußworten folgten die Wahlen. Benjamin Schlachter wurde einstimmig zum stellvertretenden Kommandanten gewählt und folgt somit auf Norbert Rodemers, der das Amt 35 Jahre inne hatte. Des Weiteren wählte die Versammlung Klaus Ballweg zum Kassenwart, Heiko Busse zum Schriftführer sowie Marco Döhner, Bernd Geißler, Pascal Rodemers und Felix Weber zu weiteren Ausschussmitgliedern. Ferner erhielten Franz Väth und Mathias Steinruck das Votum als Kassenprüfer.

Im kommenden Jahr 2022 soll das 75-jährige Bestehen der Dörlesberg Wehr und die Einweihung des neuen Fahrzeugs würdig gefeiert werden, wie Helmut Ballweg informierte. Aus diesem Grunde wählte die Versammlung noch einen Festausschuss. Beim letzten Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ ergriff der scheidende stellvertretende Abteilungskommandant Norbert Rodemers das Wort. Er bedankte sich bei allen Anwesenden für die Unterstützung, die er in den letzten 35 Jahren in diesem Amt erfahren hatte. Worauf Helmut Ballweg die Gelegenheit nutzte, um Rodemers seinerseits für dessen großes Engagement in dieser langen Zeit zu danken.

Mit einem kurzen Ausblick auf die kommenden Termine, beendete der Abteilungskommandant die Versammlung.