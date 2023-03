Böttigheim. Der Musikverein und der Gesangverein „Klangfarben“ rufen erneut zu einem „Feuerwerk der Blasmusik“ in die Frankenlandhalle auf. Um 19 Uhr eröffnen die Tauber-Franken Musikanten am Samstag, 11. März, das Konzert, um 21 Uhr spielen die Fröhlichen Dorfmusikanten auf. Für die Tauber-Franken-Musikanten unter Leitung von Michael Hemmrich ist die Musik mehr als nur ein Hobby. Deshalb sagten sie sofort zu, bei dem Frühlings-Gig der Blasmusik wieder mit dabei zu sein. Die Aktivisten dieser Blaskapelle stammen aus Böttigheim, Tauberbischofsheim, Külsheim, Eiersheim und Uissigheim. Die Fröhlichen Dorfmusikanten erfreuen mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik unter Leitung von Edi Sagert seit über 40 Jahren die Herzen der Fangemeinde. Sagert war Flügelhornist bei Ernst Mosch. Einlass ist ab 17.30 Uhr, Karten gibt es im Vorverkauf direkt in „Conny´s Lädele“, Frankenlandstraße 19 in Böttigheim oder telefonisch unter 09349/1217 oder 09349/598 sowie an der Abendkasse.

