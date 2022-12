Feuerwehrgerätehaus hat oberste Priorität

Sonderriet. In der Sitzung des Ortschaftsrats Sonderriet am Donnerstagabend präsentierte Ortsvorsteher Udo Kempf einen Jahresrückblick und einen Ausblick auf 2023, vielfach bebildert.

Rückblick

Er streifte den Stromausfall im Januar, das Abziehen der Feldwege, den Aufbau der Osterdeko und die neue Friedhofsordnung. Kempf erwähnte, ohne beides in Zusammenhang zu bringen, im Wald werde Holz geklaut und der Waldwirtschaftsverein habe in einer guten Aktion dreieinhalb Stunden lang Waldwege frei geschnitten.

Am 9. April, erläuterte der Ortsvorsteher, sei es zu Schneebruch gekommen, die Feuerwehr sei abends draußen gewesen, zehn Personen hätten Waldwege frei geschnitten, was löblich zur Kenntnis genommen wurde. Im März sei ein neues Grundstück zum Feldlagerplatz geworden, der Ortschaftsrat habe sich bereit erklärt, die Zensusumfrage zu machen. Es habe die Vorstellung der neuen Jagdreviere und eine Anhörung für eine barrierefreie Bushaltestelle gegeben, die Brücke am Weiherbachweg sei beschädigt worden, dort komme ein neues Geländer hin.

Kempf erwähnte die Straße im Neubaugebiet und dass die Feuerwehr den Maibaum geholt habe. Beim Stromausfall am 24. Mai sei die Feuerwehr in Bereitschaft gewesen, man habe den Bäcker verabschiedet und Jugendliche aus dem Jugendraum überredet, Beikraut zu zupfen.

Der Ortsvorsteher ging auf den Brand durch eine abgerissene Hochspannungsleitung ein, die Feuer-wehr sei sehr schnell vor Ort gewesen. Seit dem 1. Juli gelte die neue Friedhofsgebührensatzung, auch die Vorstellung neuer Revierleiter. Die Trockenheit habe zu schaffen gemacht, Spuren seien im Wald zu sehen. Kempf bezeichnete es als erfreulich, dass der TSV einen Vorsitzenden habe, und sprach großes Lob an Rudi Weber aus, der die Zeit überbrückt hatte.

Der Ortsvorsteher benannte die Ausweisung eines neuen Neubaugebiets, im Moment seien drei Bau-plätze frei. Der „Sonderrieter Elefant“ lebe noch, der Obst- und Gartenbauverein habe für die Herbst-dekoration gesorgt, man habe das Jubiläum „75 Jahre Feuerwehr“ gefeiert.

Hinsichtlich der Sammlung für die Kriegsgräber gehe Dank an die Jugendfeuerwehr, die „Kerb“ gebe es auch wieder, die Baby-Box habe drei Mal verteilt werden können.

Es sei zu einem Gespräch zur Zufahrt zur Pausenhalle gekommen, die Kosten des Schildes würden-übernommen. Seit Juni fahre das Backmobil durchs Ort, der Christbaum von nebenan sei geschmückt und vor kurzem habe es ein Gespräch mit den Stadtwerken gegeben, eine Lampe werde dort kurzfris-tig hingestellt.

Ausblick

Kempf äußerte beim Ausblick auf 2023, es werde gehofft, Zuschüsse für das Feuerwehrhaus zu bekommen, der Abriss könne begonnen werden. Übergangsweise könne man in die Dreschhalle („die Dreschhalle gehört uns“), in jedem Gebäude müsse etwas gemacht werden.

Der „Bebauungsplan Holzlagerplatz“ müsse erstellt werden, so der Ortsvorsteher, die Ausweisung eines neuen Neubaugebietes solle vorangetrieben werden.

Ortsvorsteher Kempf wünschte für alle „genügend Strom aus der Steckdose“, er wisse nicht, ob Corona überstanden sei, er habe gespürt, im Frieden zu leben. Der Ortsvorsteher unterstrich, „viele Ehrenamtliche leisteten, was unser Staat niemals leisten und organisieren könne“.

Er meinte, alle könnten sich freuen, „so viele Menschen unter uns zu haben, die sich ehrenamtlich betätigen“. Der Ortsvorsteher fügte „gesunde Weihnachten und ein gesundes Jahr 2023“ an.

Beim Punkt „Verschiedenes und Bürgerfragen“ erläuterte der Ortsvorsteher auf eine entsprechende Anfrage, wann es im Neubaugebiet „Hofäcker“ Straßenlampen gebe, er habe dies mit den Stadtwerken besprochen.

Die Holzdecke in der Trauerhalle, ließ Kempf wissen, werde vom Bauhof gemacht, den er auch wegen dessen anderen Aktivitäten lobte.

Der Ortsvorsteher übergab Patenstadtrat Axel Wältz einen Kalender. hpw