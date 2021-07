Feuerwehr rückt aus

Wertheim. Die Rauchwolke war weithin zu sehen, dazu ein Feuerschein. Besorgte Augenzeugen alarmierten am Samstag gegen 22.45 Uhr die Feuerwehr. Gemeldet war ein Zimmerbrand auf der Wertheimer Burg. Die Feuerwehr Wertheim rückte mit 17 Mann und vier Fahrzeugen aus. Zur Unterstützung kamen die Kameraden aus Kreuzwertheim mit der Drehleiter dazu.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Geburtstagsgesellschaft ein Schwedenfeuer entzündet hatte. Weil das Holz offenbar feucht war, gab es die starke Rauchbildung. Die Gäste der Geburtstagsparty löschten nach Aufforderung das Schwedenfeuer.

Qualm über der Burg. © Englert

Die Wertheimer Feuerwehr war am Samstagabend ohnehin sehr beschäftigt. Gegen 22.20 Uhr war es in Bestenheid zu einer Gasausströmung an einem Druckbehälter gekommen. Es handelte sich um Sauerstoff. Das betroffene Ventil konnte geschlossen werden. Eine halbe Stunde vor Mitternacht musste im Hofgarten ein Wespennest beseitigen werden. Wenig später schlug eine Brandmeldeanlage im Hofgarten an – allerdings ohne Grund: Fehlalarm. wei