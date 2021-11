Feuerlöscher gestohlen

Wertheim. Zwei Feuerlöscher der Stiftskirche in Wertheim wurden am Montag von Unbekannten entwendet und unerlaubt in Gebrauch genommen. Der oder die Täter nahmen zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr die beiden befestigten Feuerlöscher aus dem Gebäude in der Schulstraße an sich und entleerten diese anschließend im Bereich zwischen der Stiftskirche, dem Dekanat und dem Pfarramt. Die leeren Feuerlöscher ließen die Unbekannten daraufhin auf der Straße liegen. Zeugen, die am Montagnachmittag rund um die Stiftskirche Personen mit Feuerlöschern beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf den oder die Verursacher geben können, sollen sich unter Telefon 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim melden.

