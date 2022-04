„Feuer und Zauber“ für den Frieden

Wertheim. Nach der pandemiebedingten Zwangspause 2020 und einer virtuellen Version 2021 wollen die Initiatoren von „Feuer und Zauber auf der Burg“ in diesem Jahr wieder voll durchstarten: Am Abend des 30. April soll die Familienveranstaltung wieder in Präsenz über die Bühne gehen. Angesichts des Krieges in der Ukraine soll dabei ein Zeichen gesetzt werden, wie wichtig ein gutes Miteinander und Kommunikation über Grenzen hinweg sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir verdienen an der Sache keinen Cent, wir möchten wie immer eine tolle Show abliefern und Menschen zusammenbringen“, sagt der federführende Organisator Markus Landeck zur Motivation seines Teams aus Ehrenamtlichen.

Um unter Covid-Bedingungen den Andrang zu entzerren, beginnt dieses Mal der Einlass schon um 18 Uhr, die eigentliche Veranstaltung startet gegen 19.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch während der Wartezeit ist für Unterhaltung gesorgt. Unter anderem stellt Christian Schindler sein Naturtechnikprojekt „Hizuna“ vor, bei dem jeder lernen kann, wie man nur mit Hilfsmitteln aus der Natur Feuer machen kann.

Dazu soll erneut das geboten werden, was „Feuer und Zauber“ in den vergangenen Jahren beim Publikum so beliebt gemacht und mehr als 1500 Besucher auf die Burg gebracht hat: An mehreren Feuern im Burggraben sollen die Menschen zusammenfinden, zumindest soweit das die Covid-Regeln zulassen.

Mit dabei sind auch wieder die Feuerkünstler der Gruppe „Caldera“, die „Fairy Elements“ aus dem südlichen Main-Tauber-Kreis mit einer neuen spektakulären Licht- und Feuershow sowie erstmals die Musiker von „Alex and Friends“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ebenfalls am Start sind eine Hiphop-Tanzgruppe sowie Liedermacher Bousch Bardarossa. Die Moderation übernimmt in bewährter Weise Benjamin Krull alias Zauberer Bennini.

Für den krönenden Abschluss sorgt die Firma Franken-Pyro, dieses Mal mit spektakulären Lichteffekten und einem Komplettverzicht auf Knallerei.