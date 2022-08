Feuer in Dietenhan

Dietenhan. Seit mehr als zwei Stunden sind mehrere Feuerwehren mit einem Brand in Dietenhan beschäftigt. Gegen 14 Uhr am Dienstag wurde die Wertheimer Feuerwehr zu dem Einsatz gerufen. Dort stand ein Schuppen in Flammen. Das Feuer griff auf das angrenzende Wohnhaus über, das ebenso in Mitleidenshaft gezogen wurde. Erschwert wurde der Einsatz von starker Rauchentwicklung.

Da die Vermutung im Raum stand, dass in dem Schuppen Thermometer lagerten, sperrte die Polizei das betroffene Gelände ab und ließ keine Passanten durch. Ein Polizeisprecher konnte auf Anfrage die Gefahr durch Quecksilberdämpfe nicht bestätigen. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Vor Ort waren die Wehren aus der Wertheimer Kernstadt, Urphar, Kembach, Bettingen, Kreuzwertheim, Neubrunn und auch Kräfte aus Bad Mergentheim. wei