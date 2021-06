Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es am Mittwochmorgen in Bestenheid. Ein Gebäude auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins, in der auch Tiere untergebracht waren, stand in Flammen. 15 Hasen und vier Hühner sind verendet. Die Ursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Brand weitete sich auf nebenstehende Gartenlauben aus.

Tiere verendet

Die große Gefahr sei gewesen,

...