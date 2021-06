Feuer am Spitzen Turm in Wertheim

Wertheim. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr mussten am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr zu einem Einsatz zum Spitzen Turm in Wertheim ausrücken.

Eine unbekannte Person hatte an der Tür des Turms in der Gerbergasse mit einem brennenden Gegenstand Flammen entfacht, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Innere des Turms über, so dass lediglich an der Tür Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. pol

Info: Zeugen, die Verdächtiges rund um die Gerbergasse beobachtet haben, melden sich beim Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890.