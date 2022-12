Festliche Bläsermusik zum neuen Jahr in der Urpharer Kirche

Urphar. Die 123. Abendmusik der evangelischen Kirchengemeinde Urphar findet am Sonntag, 1. Januar, um 17 in der Jakobskirche der Ortschaft statt. Das Posaunenquartett „Opus4“ wird dabei die Besucherinnen und Besucher mit „festlicher Bläsermusik zum neuen Jahr“ erfreuen.

Das Posaunenquartett „Opus4“ mit Posaunisten des Gewandhausorchesters zu Leipzig wurde 1994 gegründet.

Heute besteht das Ensemble aus Jörg Richter und Dirk Lehmann vom Gewandhaus zu Leipzig sowie Michael Peuker (Posaunist an der Sächsischen Bläserphilharmonie) und Wolfram Kuhnt, Bassposaunist der Staatskapelle Halle.

Das umfangreiche Repertoire des Ensembles umfasst Bläsermusik aus fünf Jahrhunderten. Neben originalen Kompositionen aus Renaissance und Barock stehen auch bearbeitete Werke sowie Ur- und Erstaufführungen von Kompositionen, die speziell für dieses Ensemble geschrieben wurden, auf dem Programm.

Das Posaunenquartett „Opus4“ feierte 2004 sein zehnjähriges Jubiläum, mit der ersten CD „Von Bach bis Broadway“. Weitere Veröffentlichungen folgten. Zudem zeugen zahlreiche Konzerte im Inland und in Europa von der Aktivität des Posaunenquartetts, betonen die Verantwortlichen.

Wie auch die Wiener und Berliner Philharmoniker spielen die Posaunisten auf deutschen Instrumenten (Kruspe-Posaunen). Sie geben damit dem Posaunensatz einen typischen, homogenen weichen Klang, der sich von den heute meist „amerikanisierten“ Blechbläser-Gruppen der Orchester deutlich unterscheidet.

Wie es in der Ankündigung der Verantwortlichen heißt, spielen bei der Abendmusik in Urphar die folgenden Ensemble-Mitglieder: Jörg Richter (Altposaune/Tenorposaune), Dirk Lehmann (Tenorposaune), Michael Peuker (Tenorposaune) und Wolfram Kuhnt (Bassposaune). Aus dem Programm stehen folgende Stücke: von Heinrich Schütz (1585 bis 1672) „Meine Seele erhebt den Herren“, Deutsches Magnificat 1657, SWV 426, von Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750) Fuge in d-moll für vier Posaunen und von George Gershwin (1989 bis 1932) „A Portrait“ für vier Posaunen.