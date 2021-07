Feierliches Abschiedskonzert der Bezirskantorin in der Wertheimer Stiftskirche

Wertheim. Viele Wertheimer und Bürger aus der Umgebung waren zusammen gekommen, um von Katharina Wulzinger als langjährige Bezirkskantorin Abschied zu nehmen. Neben vielen Kollegen war auch die Familie der scheidenden Bezirkskantorin zum Abendgottesdienst gekommen.

Die Lesung nahm Bezug auf die Kraft der Musik. Saul wurde von einem bösen Geist verstört und man suchte nach einem Mann, der auf der Harfe gut spielen kann. Ein solcher Mann wurde mit David gefunden. Dieser nahm seine Harfe und spielte Saul vor. Daraufhin wurde dieser so erquickt, dass es besser ward mit ihm und der böse Geist wich. Pfarrerin Dr. Verena Mätzke ging in ihrer Predigt auf diesen Lesungstext ein. Musik stelle alles andere zurück – das könne so nur die Musik. Katharina Wulzinger habe die Töne der Orgel zum Himmel er-schallen lassen. Deren tiefe Verbundenheit zur Musik habe Jung und Alt zusammen gebracht, habe die Stiftskirche mit Musik erfüllt. Die Predigt zeigte auch das vielfältige Wirken von Katharina Wulzinger auf. Sie habe die Königin der Instrumente zum Leben erweckt, harmonisch musikalischen Sinn gegeben.

Dekanin Wibke Klomp (rechts) entpflichtete Katharina Wulzinger von ihren Aufgaben als Bezirkskantorin. © Hans-Peter Wagner

Dekanin Wibke Klomp beschrieb zu Beginn der Entpflichtung von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger, dass es acht Jahre her ist, als sie ihren Dienst als Bezirkskantorin aufgenommen habe. Namens des Be-zirkskirchenrates, des Kirchengemeinderates Wertheim und des Ältestenkreises der Emmausgemeinde dankte die Dekanin dafür, dass die scheidende Bezirkskantorin ihre Gaben und Kräfte hier eingesetzt habe.

Wibke Klomp unterstrich, dass Katharina Wulzinger durch die Musik den Menschen das Evangelium auf eigene Weise nahe gebracht habe und ihre Familie dabei auf besondere Weise eingebunden gewesen sei. Die Bezirkskantorin habe sich in den Monaten der Pandemie mit allen Kräften für den Zusammenhalt der Ensembles eingesetzt und, als niemand mehr singen durften, das Singen durch die Musik lebendig gehalten.

Auf Katharina Wulzinger, so die Dekanin, warten nun neue Aufgaben in Rösrath. Die schwer vom Hochwasser getroffene Gemeinde brauche deren Gaben, um durch diese schwere Zeit zu kommen. Durch ihre Musik werde sie den Menschen dort Kraft und Zuversicht schenken. Darum könne man voneinander loslassen.

Mit Handschlag und Segen

Die Dekanin verabschiedete Katharina Wulzinger aus ihrem Dienst als Bezirkskantorin des Kirchenbezirks Wertheim, sprach sie frei von allen damit verbundenen Aufgaben und Pflichten. Ein Handschlag und ein Segen bekräftigten dies nachdrücklich.

Dr. Martin Kares von der Evangelischen Landeskirche betonte in seinem Grußwort, wie sehr Katharina Wulzinger mit der Kirchenmusik verbunden sei. Er könne von deren Wirkkraft berichten, seien die Menschen doch bald nach ihrer Ankunft schon von ihr begeistert gewesen. Sie sei in der Gemeinde überall anerkannt, zeige Präsenz, es mache Spaß, mit ihr zu musizieren.

Bernhard Monninger (Evangelisches Kantorat Mosbach) bezeichnete Katharina Wulzinger als sehr fördernd, sehr fordernd, zielstrebig, humorvoll, kompetent. Er vermisse jetzt bereits die gemeinsamen Tage. Monninger hoffte, dass Wulzingers Nachfolger im Amt auch so spannend sein wird.

Für den kurzfristig entschuldigten Pfarrer Bernhard Ziegler (Vertrauenspfarrer für Kirchenmusik) verlas Professor Carsten Klomp dessen Grußwort. Zu hören war von beeindruckenden Konzerten und Got-tesdiensten, die Gespräche würden in Erinnerung bleiben. Zudem habe Katharina Wulzinger die Ausbildung einen großen Schritt nach vorne gebracht.

Stefan Blido (Leiter der Städtischen Musikschule Wertheim) erkenne im Nachhinein eine hoch motivierende Verbundenheit, deren Fähigkeit, Menschen für Musik zu begeistern und zu motivieren. Sie habe mit ihrer offenen Art die Chorarbeit ausgebaut, für alle großartige Werke geschaffen, wie die Musical-Aufführungen.

Wolfram Spott sprach für die Musikensembles. Er erinnerte an Proben, an Katharina Wulzingers Ziel-strebigkeit, durch die gemeinsamen Jahre habe das Spiel an Qualität gewonnen, ihre Choreographie habe mitgerissen. Katharina Wulzinger habe eine gute Arbeit geleistet.

Die scheidende Kantorin selbst erzählte, wie es zum anstehenden Wechsel in das Rheinland kam. Nun gehe sie zurück , und habe dann den Kölner Dom immer im Blick. Sie erinnerte daran, wie in der Zeit der Pandemie quer durch alle Altersgruppen online geprobt worden sei, und resümierte, dass die Menschen sich mehr zutrauen sollten. Und schmunzelnd ergänzte sie, dass es durchaus auch mal anstrengend war – doch dies sei stets im Sinne der Sache gewesen. Zum Abschluss ihrer Worte erhielt sie langanhaltenden Applaus.

Chor und Jugendchor der Stiftskirche Wertheim, Carsten Klomp (Orgel), Mathis Schultheiss (Pauken) und die Bezirkskantorin selbst (Orgel und Leitung) sorgten für den wohlklingenden musikalischen Teil des Gottesdienstes.

Nach dem Gottesdienst konnte auch katharina Wulzinger Musik genießen. denn während des Empfangs auf dem Platz vor der Stiftskirche spielte der Bezirksposaunenchor spielte auf.