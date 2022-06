Feierabend-Yoga im Kloster

Bronnbach. Ein warmer Sommerabend und die abendliche Stimmung im Kloster Bronnbach laden ein, den Alltag hinter sich zu lassen. Uschi Benz bietet am Donnerstag, 23. Juni, um 19 Uhr Feierabend-Yoga im Saalgarten an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dabei die wunderschöne Atmosphäre des Klosters genießen und den Tag entspannt ausklingen lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meditieren und üben

Nach einer kurzen Meditation geht es von Übung zu Übung. Dabei nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewusst ihren Körper, die Dehnung und die eigene Kraft wahr und kommen ganz bei sich an. Feierabend-Yoga eignet sich sowohl für Anfängerinnen und Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

Eine Teilnahmegebühr fällt nicht an. Mitzubringen sind eine Yogamatte, ein Kissen und eine Decke. Wenn das Wetter nicht mitspielt, findet die Veranstaltung im Stuckzimmer im Prälatenbau statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Voranmeldung bei Uschi Benz unter Telefon 09348/929216, der Mobilfunknummer 0159/05826359 oder per Mail an uschibenz@gmx.de.

Weitere Termine sind am Donnerstag, 30. Juni, um 19 Uhr. „Yoga am Morgen“ steht am Sonntag, 10., und am Sonntag, 24. Juli, jeweils um 8 Uhr auf dem Programm. lra