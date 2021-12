Fehler hat sich eingeschlichen

Wertheim. Beim gestern erschienen Bericht über die Aktion „Advent im Schaufenster“ hat sich ein Fehler eingeschlichen. Erzählt werden die Geschichten nicht vom Frosch, sondern vom Bücherwurm Fridolin. Die evangelische Kirchengemeinde hat eine Erzählfigur gewählt, die Kinder aus Wertheim und der ganzen badischen Landeskirche kennen. In der gesamten Zeit, in der im letzten Jahr die Kindergärten geschlossen waren, hatte der kleine Bücherwurm Fridolin für die Kinder wöchentlich Geschichten aus der Bibel auf Youtube erzählt. Die evangelische Jugend im Kirchenbezirk Wertheim betonte: „Fridolin ist eine zentrale Figur bei der Förderung des evangelischen Profils in Kitas der badischen Landeskirche. In vielen Kinderbibelwochen ist Fridolin der Ankerman und damit schon einigen Jahrgängen von Kindern, die längst schon nicht mehr im Kindergarten sind, bekannt.“

