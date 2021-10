Fedra Blido zeigt ihre Sicht auf die Heimat

Nahezu auf Schritt und Tritt wurde Fedra Blido am Wochenende von einem Kamerateam begleitet. Die Leiterin der städtischen Musikschule ist eine von drei Persönlichkeiten, die im SWR-Format „Mensch Heimat“ porträtiert werden.

Wertheim. In jeder Folge stellt „Mensch Heimat“ eine Region mit drei Menschen vor, die dort leben und den Zuschauern ihre persönliche Sicht auf ihre Heimat zeigen. Für den Film über Wertheim hat die Frankfurter Film- und Fernsehproduktion „Screen Art“ drei ganz unterschiedliche Protagonisten gewonnen, die als gemeinsames Element einen besonderen Bezug zur Musik haben.

„Frau Blido interessiert uns, weil sie keine gebürtige Wertheimerin ist, aber schon lange hier lebt. Sie hat sicher einen ganz besonderen Blickwinkel auf Wertheim als Heimat“, erzählt Autorin Ulrike Gehring am Rande der Dreharbeiten.

Sie hat Fedra Blido am Wochenende gemeinsam mit Kameramann Martin Warren und Tonassistent Jörn Wemyar begleitet. Gedreht wurde zum Beispiel bei der Feier für Ehrenbürgerin Renate Gassert, die von Fedra Blidos Schülerinnen musikalisch umrahmt wurde. Weitere Aufnahmen entstanden unter anderem im Schlösschen, in der Stiftskirche, in der Musikschule und bei Blidos zuhause.

Der Sendetermin der Folge steht noch nicht fest. Aber die Wertheimer Fernsehzuschauer dürfen schon sehr gespannt sein. Denn neben den interessanten Porträts dreier musikalischer Menschen werden auch spektakuläre Wertheim-Aufnahmen zu sehen sein: Das Aufnahmeteam ließ am Wochenende bei goldenem Oktoberwetter die Drohne über der Altstadt und der Burg steigen.

Eine Produktionsfirma aus Frankfurt bereitet den Beitrag aus Wertheim im Auftrag des SWR vor.