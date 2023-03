FC Külsheim geht mit Rückenwind ins Heimspiel

Etwas überraschend mit 2:4 unterlag der FC Grünsfeld II beim heimstarken FC Eichel. Um nicht noch weiter in Richtung Tabellenkeller abzurutschen, muss gegen die anreisende SpG Wittighausen/Zimmern unbedingt gepunktet werden. Leicht wird dieses Nachbarschaftsduell nicht, zumal die Gäste mit der Empfehlung eines torlosen Unentschiedens gegen den Mitaufstiegsfavoriten TSV Kreuzwertheim ins Refresco-Stadion kommen. Vielleicht können sich die Hausherren auf ihre alten Stärken konzentrieren und als Sieger den Platz verlassen.

Mit einem guten 3:3 Unentschieden kehrte der SV Nassig II vom Rivalen aus Assamstadt zurück. Nun steht gegen den Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II eine weitere schwere Aufgabe an. Die Gäste verloren zur großen Überraschung aller am Sonntag zuhause gegen den FC Külsheim. Dies könnte den Hausherren Mut machen, auch gegen den bisher als unbesiegbar geltenden Meisterschaftsfavorit bestehen zu können.

Will der TSV Kreuzwertheim noch ins Aufstiegsrennen eingreifen, müssen wieder Siege her. So gesehen war das Remis gegen die SpG Wittighausen/Zimmer am vergangenen Wochenende zu wenig. Besser sieht es am Sonntag aus, wenn mit der SpG Balbachtal II ein Team anreist, die abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz liegt. Wenn die Gäste auch ihr erstes Spiel gegen die SpG Beckstein/Königshofen II gewannen, wird sich dies gegen die Hausherren nicht wiederholen.

Nach einem spielfreien Wochenende trifft die SpG Impfingen/ Tauberbischofsheim II als Tabellendritter auf den FC Eichel. Die Gäste besiegten zuletzt den FC Grünsfeld II und haben sich im gesicherten Mittelfeld häuslich eingerichtet. Für die Hausherren geht es darum, mit einem Sieg am Führungsduo dranzubleiben. Sollte der anvisierte Dreier eingefahren werden, ist man bei einem Spiel weniger wieder voll im Aufstiegsrennen mit dabei. Allein dies sollte Motivation genug sein, alles in die Waagschale zu werfen, um die Punkte an der Tauber zu behalten.

Durch ihren klaren Sieg gegen den SV Distelhausen hat der VfR Gerlachsheim den Stolperer der SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II genutzt, um mit dem Tabellenführer punktemäßig gleichzuziehen.Sollte die SpG am Sonntag verlieren, könnten die Hausherren bei einem Punktgewinn gegen den TSV Assamstadt II die Tabellenspitze übernehmen. Die Gäste bewegen sich zwar nur im gesicherten Mittelfeld, sind aber nicht zu unterschätzen. Trotzdem werden sich die Gastgeber diese Chance nicht entgehen lassen, um ganz nach oben zu klettern.

Das 0:0 Unentschieden im Mittwochspiel beim SV Distelhausen hat der SpG Beckstein/Königshofen II zumindest die Gewissheit gegeben, dass man auch Auswärts punkten kann. Nun kommt es postwendend zur Begegnung mit dem gleichen Gegner, diesmal aber Zuhause. Die Gäste vom SV stehen weiterhin auf einem direkten Abstiegsplatz und sind bereits fünf Punkte vom Relegationsplatz, der von den Hausherren belegt wird, entfernt. Nimmt man die Leistungsstärke beider Teams als Maßstab, wäre wiederum ein Remis möglich.

Einen bemerkenswerten Lauf hat im Augenblick der FC Külsheim zu verzeichnen. Während man bereits am vergangenen Wochenende den Tabellenführer besiegte, gelang dies auch am Mittwochabend gegen die SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen. Bei einem durchaus möglichen erneuten Sieg gegen die gleiche Mannschaft könnte man sich noch mehr Luft im Abstiegskampf verschaffen. Für die Gäste indes würde eine solche Niederlage die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter schwinden lassen.